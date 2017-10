Relisez les GO de Cébé – semaine du 23 au 29 octobre

A peine annoncée, voilà que nous apprenons que la visite du chef de l’Etat français a été reportée jusqu’à l’année prochaine. Pour quelles raisons ? Y a-t-il un rapport avec ces terroristes dont parlent les Américains depuis quelques jours ? Yallah réka kham. Mais comme ceux qui s’attendaient à ce que le chef de l’Etat français visite le Sénégal avant la fin de l’année en cours vont devoir déchanter, au moins pour quelques jours, nous allons donner à Manu des nouvelles de ses compatriotes établis ici. En attendant qu’il puisse vérifier de ses propres yeux.

Tout va bien au Sénégal. Le ciel est beau et les enfants grandissent bien. L’ainée, Total, a fini de mailler le pays depuis qu’elle bosse de concert avec avec Sénac, et ce dernier multiplie ses activités. Il a même sa propre boite pour aller plus vite. C’est Sénac S.A.

De l’autre côté, les bébés sont sevrés. Auchan a laissé tomber le biberon depuis belle lurette. Il boit l’eau même de la SDE tandis qu’Orange et le reste de la fratrie s’amusent à faire peur à la concurrence locale, aidée par Trigo qui ne leur arrive toujours pas à la cheville.

R.A.S donc, et pas de soucis. Tout va bien à Dakar.

Cébé