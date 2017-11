Relisez les GO de Cébé -semaine du 30 octobre au 5 novembre

GO : Diégane perpétue la tradition

Quand un nouveau boss politique informe dès le départ qu’il a dépassé l’Age des polémiques, quand le second d’une formation politique connue pour ses penchants collabos, affirme qu’il attend beaucoup de ses nouveaux alliés, surtout de l’allié-locomotive, qu’en déduisez-vous ?

Facile. La messe est dite. Il va forcément s’employer à faire du «défar ba mou bakhe», comme le chantait Amy Collé il y a une dizaine d’années.

A la mort de Djibo Ka, et après une petite conversation intime entre ses plus fidèles proches, Diégane Sène, unilatéralement, s’est désigné secrétaire général du parti. Et aussitôt, de décliner sa feuille de route qu’il résume en trois points pour les Sénégalais qui n’avaient pas suivi toute l’histoire :

Bosser dur pour que l’URD puisse être organisée, plus dynamique, préparer un congrès vers la fin 2018 (si possible, comme Kabila passe son temps à le promettre aux Congolais), enfin, pérenniser la coalition et assurer à Macky Sall un second mandat, lui, le seul grand manitou de Benno Bokk Yaakar.

Ce n’est pas comme ça ? ‘’Dou niiii’’, sur la route de 2018 ?

Ce n’est en tout cas pas Djibo qui risque de se retourner dans sa tombe, quand il sera au courant du programme.

GO : Aéroport militaire ! Pourquoi faire ?