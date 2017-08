Le dilemme Macky

Que le remaniement ait lieu après les vacances gouvernementales, cet exercice est toujours un jeu de chaises musicales compliqué. De sources proches du Palais, le président Sall se trouverait dans un dilemme cornélien: Le cas Dionne

La rumeur insistante s’est transformée ces derniers jours en scénario le plus évident et le plus naturel : à l’issue des élections législatives, Macky procédera à un remaniement ministériel. Garder Dionne ou lui trouver un successeur? Par qui le remplacer? Quelle ampleur donner au remaniement d’un gouvernement qu’il veut resserrer ? Autant de questions qui taraudent l’esprit du locataire du Palais. Avant le départ du président Sall en vacances, chaque réunion au Palais était scrutée, et chaque rendez-vous interprété, nous confie un proche du président. Même si tous les protagonistes savent que rien n’est acquis jusqu’à l’annonce, par le secrétaire général de la présidence de la république de la composition du gouvernement. En tous cas, certains ministres dont Dionne, le PM, a su se rendre incontournable pour Macky Sall par la maîtrise et son approche technique et politique des dossiers. Quelle que soit l’ampleur du changement à venir, lui et d’autres poids lourds du gouvernement devraient, au pire, rester à leur poste et au mieux, changer d’affectation. Mahammad Boun Abdallah Dionne joue le véritable rôle du Premier ministre. Il est ce chef du gouvernement, ce «chef d’orchestre» qui met en musique, avec ses ministres, la politique décidée au Palais et qui va sur le terrain pour la défendre. En tout cas, des sources très proches des cercles de l’etablishement Apr Dionne aurait «demandé à partir pour se reposer parce que se sentant un peu fatigué.» En tout cas, il y a juste quelques jours, Jean Paul Dias l’a confirmé : «D’ailleurs, je dois avouer que le Premier ministre Dionne avait demandé à partir parce qu’il est un peu malade et qu’il voulait aller se reposer». Des propos tenus récemment lors d’une conférence de presse de la coalition Manko Taxawu Senegaal à la permanence nationale du Grand Parti (Gp).Ce qu’a confirmé un haut responsable d’un parti membre de la coalition présidentielle. « Dionne a demandé à partir. Mais, le grand patron a catégoriquement refusé. Sinon, il n’aurait même pas été tête de liste nationale de notre coalition. D’après ce que j’en sais, le Président Macky Sall veut qu’il reste jusqu’en 2019.»

Si Amadou Ba est annonce a la primature, un proche du chef de l’Etat, nous confie avec certitude que le tombeur de Kalifa Sarr restera aux Finances. Vraisemblablement Dionne devrait rester et Macky Sall se tacherait « à tout prix élargir sa base politique » dans la perspective de 2019. », « Pour des raisons évidentes liées particulièrement à la proximité des joutes Présidentielles, le prochain attelage devrait dégager l’image d’un gouvernement à forte coloration politique», nous confesse til.

Mouhamadou BA