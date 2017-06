REMISE DE CHEQUE AU COPEKX Le Meds offre 2 millions F Cfa à l’Association des enfants autistes

Le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal a remis, hier, un chèque de deux millions de nos francs au Collectif des parents, amis et enfants autistes de ‘’Kër Xaleyi’’. Ce don est issu des fonds collectés de la vente aux enchères, lors de la 13ème édition des Cauris d’Or.

Un geste et un bel exemple de partenariat solidaire du Meds pour les enfants autistes. Tout sourire, la présidente du Collectif des parents, amis et enfants autistes de ‘’Kër Xaleyi », Mme Khadijatou Thiam, accompagnée de sa secrétaire générale Mme Aminata Niang Fall, a reçu des mains du Président Mbagnick Diop, un chèque de 2 millions FCfa destiné à la prise en charge des enfants autistes. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu, hier, au King Fahd Palace, à l’occasion des mercredis du Meds. C’est avec émotion que Mme Thiam a salué cet effort du Meds et de son président, fait en faveur de leur association et collectif soutenant plus que jamais les enfants autistes. ‘’Nous ne pouvions pas avoir un meilleur partenaire que le Meds. Aux familles, ce don du Meds leur apporte soutien et réconfort pour qu’elles puissent assumer et assurer leurs rôles de parents’’, a-t-elle souligné. La secrétaire générale du Collectif, Mme Fall, mère d’un enfant autiste, a confié que ces fonds permettront de financer la construction d’un centre et le recrutement d’un personnel qualifié et spécialisé dans la prise en charge d’enfants souffrant d’autisme. A l’exception de la capitale, il n’y a aucune structure de prise en charge scolaire et sanitaire pour les enfants autistes à l’intérieur du pays. ‘’A Dakar, seul le centre pédopsychiatrique de l’Hôpital Fann ’Kër Xaleyi’’ et celui de l’Hôpital de Thiaroye servent à prendre en charge les enfants autistes’’, a-t-elle souligné. ‘’Et dans ces centres, on ne paie pas moins de 40.000 francs pour les soins’’, nous confesse-t-il. Ainsi lance-t-elle un cri de cœur à l’Etat pour décentraliser les centres de prises en charge médicales des enfants autistes.

Mbagnick Diop : ‘’Ne vous sentez pas coupables. Il faut démystifier l’autisme’’

Qu’il est difficile d’être parent quand son enfant est autiste. Mais le Président du Meds a exhorté les familles dont les enfants souffrent du syndrome d’Asperger d’éviter les pièges de la honte et de la culpabilité. ‘’Quand vous avez un enfant autiste, ne vous sentez pas coupables. C’est le coup du destin. Vous n’êtes pas responsables de ce qu’est votre enfant. Par contre, vous êtes la principale planche de salut pour lui’’, s’est adressé Mbagnick Diop à l’endroit des parents. Avant d’ajouter : ‘’Ils (NDLR: enfants autistes) ne sont pas des marginaux, mais des enfants normaux que vous devez accompagner et associer dans vos actions de tous les jours, afin de changer le regard qu’on porte sur eux.’’ Mieux, dira le Président du Meds, il faut démystifier l’autisme et combattre ses propres préjugés. ‘’Au-delà des parents, ce combat est celui de toute une société. Chacun, à notre échelle individuelle, nous pouvons essayer de changer le regard de tous. Et pour peu que l’autiste soit correctement accompagné, il peut révéler le meilleur de lui-même et exceller dans son domaine comme aucun autre’’, a-t-il conseillé. L’autisme vu autrement !

Mouhamadou BA