Remise de drapeaux aux contingents Senfps 3 Minusca et Senfpu 8 Minuad- Bonne conduite exigée

Ce vendredi 28 Avril 2017 vers 10 heures, s’est déroulée la cérémonie de remise de drapeaux aux contingents Senfps 3 Minusca et Senfpu 8 Minuad au Caserne Samba Diery DIALLO sous la présence du Général de Brigade, Commandant de la Gendarmerie Mobile.

Ainsi, le Sénégal envoie deux contingents aux Nations Unies. Ils sont 140 officiers et sous officiers pour chaque unité. Celle du 3ème contingent d’unité de soutien à la protection de la minusca et Celle du 8ème contingent d’unité de gendarmerie mise à la disposition de l’opération hybride Union Africaine – Nations Unies au Darfour. La remise de l’emblème national s’est faite en présence du Haut commandant de la gendarmerie nationale. Leurs missions : contribuer au maintien de la paix et de la sécurité au sein de la Minuad et de la Minusca.

Par ailleurs, le Général Colonel Jean Baptiste TINE à insisté sur la conduite et la discipline notamment, relativement à tous ce qui est abus sexuel » Aucun cas d’abus sexuel ne sera toléré « . Au niveau de l’ONU c’est tolérance Zéro, au niveau de la Gendarmerie c’est encore plus tolérance Zéro. A chaque fois qu’un agent de nos personnels est impliqué ou soupçonné d’être impliqué dans ce genre d’affaires, il est immédiatement rapatrié et si l’enquête finit par établir sa culpabilité, il est lourdement sanctionné et banni des missions internationales « ça je tenais à le dire ».

La gendarmerie nationale a rappelé aux soldats ses missions régaliennes. Le Haut commandant qui procédait à la remise de l’emblème aux soldats en partance pour les missions onusiennes, estime qu’aucun cas de viol ne sera admis au risque de sanctions. Il a avancé que la discipline des forces armées exige un comportement irréprochable.

Abdoul Khadr DABO