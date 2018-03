Remontada à Barcelone Ce témoignage poignant d’Unai Emery

Eliminé par le FC Barcelone la saison passée en Ligue des Champions au terme d’un terrible scénario, le PSG devra être capable de se servir de cette mésaventure comme l’explique en détail Unai Emery.

Le 8 mars 2017 restera l’une des journées les plus sombres de l’histoire du PSG : tombeur du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions trois semaines auparavant (4-0), le club francilien avait finalement subi une terrible « remontada » au Camp Nou (défaite 6-1) et quittait la compétition de manière tristement historique. Interrogé par beINSPORTS Espagne, Unai Emery revient sur cette terrible soirée pour le PSG et souhaite en tirer des enseignements.

«J’aurais voulu m’échapper»

« C’est une expérience, négative sur le moment, mais que l’on doit rendre positive (…) Mais c’est une expérience qu’il faut avoir, même si elle fait mal. Après le match, je n’étais capable de ne parler à personne, j’aurais voulu m’échapper. Je suis resté une demi-heure à déambuler dans les couloirs du Camp Nou, je ne sais pas combien de fois j’ai passé mes nerfs sur les barrières qui se trouvaient sur mon chemin. Mais cette année, l’équipe est mieux préparée. Ce processus, qui passe par des désillusions très fortes, tous les vainqueurs de la Ligue des Champions l’ont vécu avant de la gagner », explique l’entraîneur du PSG.

