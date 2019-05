Une remontada de dingue pour les Reds, qualifiés en finale !

Liverpool's Divock Origi celebrates scoring the opening goal during the Champions League semifinal, second leg, soccer match between Liverpool and FC Barcelona at the Anfield stadium in Liverpool, England, Tuesday, May 7, 2019. (AP Photo/Dave Thompson)

Pinterest Privé de Mohamed Salah, son joueur vedette, Liverpool a réussi « l’impossible » exploit de renverser la vapeur après sa défaite (3-0) à l’aller contre le Barça. Les Reds ont livré une prestation héroïque pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions (4-0), avec un doublé d’Origi. Pour le Barça, déjà éliminé dans des circonstances similaires l’année dernière contre l’AS Rome, c’est un véritable cataclysme. Quatorze ans après le « miracle d’Istanbul », Liverpool a écrit une nouvelle page de son histoire en signant une incroyable « remontada ». Défaits (3-0) à l’aller, les hommes de Jurgen Klopp ont renversé une situation qui semblait pourtant compromise. Mais voilà, à Anfield, rien n’est impossible. Déchaînés du début jusqu’à la fin, les Reds ont asphyxié les Blaugrana une grande partie de la rencontre. Grâce à une performance tout simplement exceptionnelle, Liverpool a renversé le FC Barcelone (4-0) ce mardi lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Battus à l’aller (0-3), les Reds ont réalisé une remontada incroyable sans Mohamed Salah et Roberto Firmino. Liverpool a réalisé un exploit exceptionnel ! Quel exploit ! Quelle performance ! Quelle rencontre ! Dans une demi-finale retour de la Ligue des Champions qui va rester dans l’histoire de cette compétition, Liverpool a surclassé le FC Barcelone (4-0) à Anfield ce mardi. Pourtant privés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, les Reds ont réalisé une remontada incroyable pour se qualifier pour la finale après la gifle reçue (0-3) à l’aller. Grâce à deux doublés signés Divock Origi et Georginio Wijnaldum, le club anglais a totalement renversé la formation espagnole, incapable de réagir en seconde période face à la furia anglaise. Quel retournement de situation ! Origi lance Liverpool… Dans une chaude ambiance à Anfield, les Reds tentaient d’enflammer le début de la partie en exerçant une grosse pression sur les Blaugrana. A force de pousser, Liverpool ouvrait très rapidement la marque avec le but d’Origi après un tir d’Henderson repoussé par ter Stegen (1-0, 7e). Quelle folie dans le stade ! Longtemps dépassé, le Barça répondait enfin au bout d’un quart de jeu avec une frappe de Messi détournée par Alisson d’une claquette. Totalement réveillés, les Catalans multipliaient les vagues et il fallait une intervention décisive de Matip face à Messi dans la surface puis un arrêt d’Alisson devant Coutinho pour éviter l’égalisation. Après une intervention de ter Stegen sur une tentative de Robertson, les deux équipes se rendaient coups pour coups avec un combat acharné jusqu’à la pause avec un ultime duel remporté par Alisson devant Alba. Le doublé express de Wijnaldum, Origi fait exploser Anfield ! Au retour des vestiaires, Liverpool connaissait un coup dur avec la sortie sur blessure de Robertson, remplacé par Wijnaldum. Et pourtant, les Anglais continuaient de pousser sur un corner avec une frappe du talon de van Dijk repoussée par ter Stegen sur sa ligne ! Dans la foulée, Alisson répondait à l’Allemand en s’interposant devant Suarez. Quel rythme ! Puis sur un centre d’Alexander-Arnold, le match était totalement relancé avec un nouveau but signé Wijnaldum sur un tir à ras de terre (2-0, 54e). Quelle partie ! Dans la foulée, Anfield explosait définitivement avec une tête de Wijnaldum sur un nouveau centre de Shaqiri pour égaliser sur l’ensemble des deux confrontations (3-0, 56e) ! Incroyable ! Longtemps sonné, le Barça se remettait ensuite la tête à l’endroit, mais Alisson était encore présent pour s’interposer devant Messi. Poussé par un public exceptionnel, Liverpool surprenait son monde avec un corner rapidement joué par Alexander-Arnold pour le doublé d’Origi (4-0, 78e). Quelle remontada ! Jusqu’au bout, les Reds subissaient mais résistaient pour décrocher une qualification incroyable pour la finale de la C1 ! – Source: Maxifoot Partager Facebook

