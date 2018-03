Remous dans l’espace universitaire : Ibrahima Eloi Sarr appelle à la stabilité

Ibrahima Eloi Sarr, le vice-médiateur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), veut la stabilité dans ce haut lieu du savoir. Venu présider, le 11 février 2018, la finale du Trophée des champions de l’Ucad ayant opposé le Sénégal aux Îles Comores, il a lancé un appel à la pacification de l’espace universitaire. M. Sarr a, en effet, noté des remous du côté du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) et des étudiants. Ces derniers, depuis quelques jours, barrent l’avenue Cheikh Anta Diop pour réclamer le paiement des bourses.

« Il y a un problème de dialogue et de suivi qui se pose par rapport aux revendications », a-t-il reconnu, invitant alors tous les acteurs concernés à se retrouver autour d’un pacte pour que l’université retrouve sa stabilité afin d’entreprendre la voie du développement. « Sans l’université, le Sénégal ne peut pas se développer », a précisé le président du Centre africain de complémentarité scolaire universitaire et de promotion (Cacsup). Toutefois, il a informé que le nouveau médiateur, Ndiassé Diop, élu il y a quelques mois, rencontre actuellement toutes les parties prenantes (enseignants, personnel administratif et technique, étudiants et secteur privé) pour un retour à la stabilité à l’Ucad. « Il est en train de faire un excellent travail. Il faut souvent prévenir les grèves. Il travaille avec toutes les forces pour qu’il y ait un dialogue franc. S’il y a un dialogue franc et sincère entre les acteurs, l’université ira de l’avant », a estimé Ibrahima Eloi Sarr.

Toutefois, il a demandé à l’Etat de faire des efforts pour payer à temps les bourses des étudiants. Car, à son avis, le problème majeur de l’université est le paiement de ces allocations. Ces retards poussent souvent les étudiants à barrer l’avenue Cheikh Anta Diop, occasionnant de nombreux désagréments dans la ville. Le président du Cacsup a aussi appelé le Saes et l’Etat à trouver « une concession » autour des accords signés, « pour l’intérêt de l’université sénégalaise ».

Aliou Ngamby NDIAYE