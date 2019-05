La renaissance de la Sonacos avec le nouveau Dg Modou Diagne Fada

Le nouveau directeur général de la Sonacos a entamé, aujourd’hui une série de visite des installations de la société nationale. A travers cette démarche, Modou Diagne Fada et ses équipes comptent ainsi dynamiser les actions de la boite par l’écoulement du produit déjà disponible et estimé à 12 milliards de nos francs. Pour le nouveau Dg, « la Sonacos produit une bonne huile »

A l’usine d’assemblage et de raffinage de Bel-Air, Modou Diagne Fada qui compte sur la presse pour le plaidoyer du consommer locale a notamment dit sa volonté de faire revivre la Sonacos en terme d’emploi, de production et d’autosuffisance avec des investissements et de l’équipement.