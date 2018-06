Renard en Russie pour supporter le Sénégal

Malgré l’élimination du Maroc de la Coupe du monde 2018, le sélectionneur Hervé Renard ne va pas quitter la Russie. En effet, le technicien va profiter de sa présence au pays des tsars pour encourager son pays, la France, et la dernière sélection africaine en lice, le Sénégal. « J’ai tout vécu avec passion et je ne compte pas m’arrêter. Je vais rester à Moscou suivre la suite comme supporter de la France et du Sénégal (il assistait d’ailleurs au match des Bleus contre le Danemark, mardi), comme un passionné que je suis », a annoncé le double vainqueur de la CAN dans les colonnes de L’Equipe. « J’ai bientôt cinquante ans, c’est la première fois que j’assiste à une Coupe du monde, je veux en profiter. C’est génial d’être là, j’en suis conscient. » Bien sûr, Renard aurait préféré vivre tout ça depuis un banc de touche…