Rencontre de Gandiaye : Mbagnick Ndiaye réhabilite les chefferies traditionnelles du Saloum

Le Soleil- La commune de Gandiaye dans le département de Kaolack va-t-elle constituer un nouveau départ pour les anciens chefs de province du Saloum ? Réunis dans la capitale de l’ex-canton de Diokoul-Gandiaye sous l’égide du ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, ces chefs traditionnels ont, dans une déclaration, réitéré leur disponibilité à jouer leur partition au défi du développement, en proposant notamment l’institution d’une Chambre nationale des chefs traditionnels.

Ils étaient une quinzaine de dignitaires et de chefs traditionnels, coutumiers d’anciens royaumes du Saloum, dont les héritiers de Kahone, Djilor, Ndoucoumane, entre autres, à répondre à l’invitation de Buur Gandiaye dans la capitale de cet ex-canton pour un forum sur le thème « Chefs traditionnels : dépositaires du patrimoine et médiateurs sociaux ». Une concentration de têtes couronnées emmitouflées dans le faste de leurs manteaux rouge-vif assortis de couvre-chef de la même couleur.

Une flamboyance accentuée par le rythme des tambours « djoung-djoung » de Kahone plongeant la salle du complexe socio-économique de Gandiaye dans une ambiance majestueuse des cours princières de jadis. Hôte du jour de ses pairs du Saloum, Babacar Mbodj, Buur Gandiaye, évoque « une forte densité de chefs traditionnels réunis pour une première fois, dans l’histoire séculaire du Saloum avec la présence du Grand Serigne de Dakar et d’autres dignitaires de la Collectivité Lébou ». Des retrouvailles historiques annonciatrices d’un nouveau départ pour des personnalités, pendant longtemps rangées aux oubliettes.

Chambre des chefs traditionnels

Invité d’honneur de la rencontre, l’ancien ministre Abdoulaye Makhtar Diop, par ailleurs chef supérieur de la Collectivité Lébou, qui a introduit le thème du forum, a fait une proposition de taille : instituer au Sénégal une Chambre des chefs traditionnels. Il a donné à ce titre l’exemple de la Côte-d’Ivoire, où la nouvelle Constitution introduit dans l’ordonnancement institutionnel une Chambre des rois et institutions traditionnelles. Un projet pour lequel Abdoulaye Makhtar Diop a invité le ministre de la Culture et de la Communication à porter personnellement le plaidoyer auprès du président de la République. « Chaque ministre laisse une empreinte de son passage dans un département, l’histoire retiendra que sous votre magistère qu’une telle Chambre a vu le jour au Sénégal à l’instar de ce que nous avons réussi au ministère des Sports avec la réorganisation de la lutte avec frappe », a encouragé le chef supérieur de la Collectivité Lébou.

Audience en mai

Le ministre Mbagnick Ndiaye a promis, pour sa part, d’en faire part au président Macky Sall au cours d’une audience sollicitée avec l’ensemble des chefs traditionnels et coutumiers avant la fin du mois de mai prochain. En attendant, M. Ndiaye a promis d’accompagner les autres anciennes provinces du Sénégal dans leur dynamique de s’impliquer dans le développement économique et social et de leur bénéficier, comme leurs pairs du Sine Saloum, d’une subvention de 5 millions de FCfa du ministère de la Culture pour leur fonctionnement.

Ancienne capitale du canton de Diokoul -Gandiaye, la commune dirigée par le maire Pape Songdé Diop qui a accueilli cette rencontre, nourrit des ambitions dans le cadre du pôle territoire du Sine-Saloum. Un challenge rappelé par M. Diop, en brandissant l’argument de sa centralité géographique à la lisière du Sine et du Saloum. Un rôle revendiqué par la capitale du Saloum, Kahone, par le représentant de cet ancien royaume qui concède tout de même la vocation de grenier à cette province riche par son agriculture et son élevage, ainsi que la prodigalité de ses princes à l’instar du légendaire Pape Ndiaye Ndéné.

Le clou de cette rencontre historique a été, sans conteste, les deux panels portant, d’une part, sur « chefferies traditionnelles et valeurs culturelles » et, d’autre part, sur « Les chefs traditionnels, médiateurs sociaux et dépositaires du patrimoine culturel ». Des communications animées respectivement par le Pr Pape Ndiaye Diouf et Mamadou Ngom qui ont mis en exergue la posture sociale des chefs traditionnels et coutumiers dans nos sociétés. Une veillée culturelle avec le tambour major Babou Ngom et l’héritière de Yandé Codou Sène a mis fin à cette rencontre.

Elimane FALL