La rencontre entre le Frn et l’archevêque de Dakar reportée

Le Front de l’opposition devait rencontrer ce lundi l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, peu après leur réunion à huis clos. Mais, il nous revient que ce conclave avec l’Archevêque a été annulée in extremis. C’est au dernier moment que Decroix et Cie ont été informés de l’empêchement inattendu et indépendant de sa volonté » du prélat. Mais ce n’est que partie remise. Selon nos informations, Mgr Ndiaye, qui s’est excusé auprès des pourfendeurs de Macky, leur a demandé d’ajourner la rencontre pour ce mercredi.