Rennes- Ismaila Sarr toujours à l’infirmerie

Sorti à Caen suite à un mauvais coup d’Ismaël Diomande, Ismaïla Sarr n’a pas pris part à la séance collective du jour. En revanche, l’international sénégalais s’est entrainé individuellement sous la houlette d’Eric Gontier. Il devrait pouvoir tenir sa place samedi face à Troyes. Rennes est à bout. Ismaïla Sarr ne parvient plus à terminer les matchs et quitte le terrain la plupart du temps en boitant. Face à Caen, comme contre Saint-Etienne et le PSG, l’attaquant rennais a subi un tacle très dangereux, peu avant l’heure de jeu. Il a finalement quitté la pelouse.

