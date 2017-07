RENOUVELLEMENT DE SON PARC AUTOMOBILE Le Burkina s’inspire du modèle sénégalais

Les autorités du Ministère des Transports du Burkina-Faso veulent s’inspirer du renouvellement du parc automobile sénégalais. Elles ont ainsi effectué une visite des installations de Seniran à Thiès pour exporter le modèle sénégalais dans leur pays.

Des autorités burkinabé en charge du transport ont visité les installations de Seniran dans la région de Thiès. Les Burkinabé qui ont eu des échos favorables de l’expérience du Sénégal en matière de renouvellement des taxis, n’ont pas hésité à y envoyer une mission. Après leur visite, ils ont déclaré que des moyens seront déployés au pays des hommes intègres. Selon Le directeur des Transports terrestres du Faso, Mamadou Boukouna, accompagné du président du Syndicat routier du «pays des hommes intègres», une des caractéristiques du parc automobile du Burkina Faso est sa vétusté. En effet, que ce soit pour le transport urbain des citadins ou pour celui national ou international de marchandises et d’hydrocarbures, la moyenne d’âge des véhicules est située entre 15 et 20 ans, et dans un état de délabrement avancé, a-t-il souligne en conférence de presse. Aussi, ajoute-t-il, la répartition des véhicules par tranche d’âge révèle que 75% d’entre eux ont plus de 10 ans, tandis que plus de 50% ont plus de 20 ans. Du reste, déplore-t-il, un des traits révélateurs de cette vétusté est le taux d’échec relativement élevé aux visites techniques périodiques. Cette situation est non seulement préjudiciable aux propriétaires de ces « vieux » engins qui consacrent des sommes exorbitantes à leur réparation, mais également à la Nation burkinabè toute entière, au regard de l’importance des véhicules automobiles dans l’économie de notre pays, a indiqué pour sa part le syndicaliste burkinabé. Et Pour Mamadou Boukouna, Seniran est une opportunité pour le Burkina Faso, dans la mesure où c’est une société spécialisée dans le montage de véhicules hybrides. Des voitures bio «moins chères, moins polluantes» et plus «adaptées» aux villes africaines, confrontées à la pollution. Hadi Naseri, le directeur général de la société, a saisi cette opportunité pour vanter devant la délégation burkinabè l’expertise sénégalaise en matière de montage de véhicules. Il a ajouté que les deux parties ont procédé à une analyse technique et financière.

M BA