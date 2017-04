RENTREE POLITIQUE Souleymane Ndiaye coopère au succès de l’APR à Kaolack

Kaolack devient aujourd’hui incontournable grâce à sa position électorale dans la sphère politique sénégalaise. L’Ingénieur Souleymane Ndiaye, Chef de division Bâtiment en Génie civil électrotechnique de l’Association de la Normalisation Sénégalaise, (ASN) sous la tutelle du ministère de l’Industrie et des mines, a tenu sa rentrée politique sous la présidence de Madame Aminata Touré. Celle-ci portait sur le thème : « la Convergence des Cadres Républicains (CCR) en action. Selon ce responsable de l’Alliance Pour la République (APR) et membre de la CCR, cette cérémonie vient concrétiser sa détermination et son engagement auprès de son excellence Macky Sall. A cette occasion, Monsieur Souleymane Ndiaye a attribué 100 foyers améliorés à des groupements de femmes.

Le Président Macky Sall peut dormir à poing fermé. A Kaolack, des cadres et responsables rejoignent les rangs de l’APR. Cette fois ci, il s’agit de l’expert en audit énergétique dans les Bâtiments, Souleymane Ndiaye. Lors de sa rentrée politique, ce Cadre de l’APR a vivement salué la gestion du pays par le Président Macky Sall, et sa volonté politique de vouloir faire émerger le Sénégal. A l’en croire, le Chef de l’Etat a pu hausser davantage la croissance économique en terme de développement à travers ses réalisations. S’inscrivant dans cette même logique, il a offert plus de 100 foyers améliorés aux groupements de femmes des parcelles assainies de Kaolack. Saluant ce geste, ces dernières réitèrent leur engagement derrière l’Ingénieur aux rangs de l’Apr. A cela s’ajoute, le ralliement de certains responsables de partis comme Mohamed Niang du Ppt. « Avec le ralliement de certains responsables politiques et l’engagement des militants, nous comptons sillonner toute la ville de Kaolack et ses localités périphériques pour une victoire éclatante aux élections législatives et réélire le Président Macky Sall en 2019 », a-t-il rassuré.

Cependant, l’Envoyée Spéciale du président de la République Madame Aminata Touré, venue présider la rencontre a magnifié l’engagement du normalisateur et membre du comité technique d’harmonisation des normes à la Cedeao dans le sens d’accompagner et de soutenir le Chef de l’Etat à bâtir un Sénégal émergent. Et d’ajouter que la politique n’est pas une arme de guerre ou d’insultes, elle sert plutôt d’un trait d’union entre les gouvernants et gouvernés. Sous ce registre, le respect mutuel, dit-elle, doit être observé tout en privilégiant la solidarité entre les populations. Quid des réalisations du président de la République, l’ancien Premier ministre a souligné les efforts fournis par le régime actuel depuis son accession au pouvoir tels que la baisse de l’électricité, des denrées de première nécessité et de l’essence, l’octroi des bourses familiales aux couches vulnérables …».

Safiyatou DIOUF