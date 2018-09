Rentrée scolaire: Macky anticipe les tensions

Le Chef de l’Etat Macky Sa a présidé, ce mercredi, le traditionnel Conseil des ministres après quelques semaines de congé gouvernemental. Face à la rentrée qui profile à l’horizon, Macky a pris des mesures fortes.

Le président Macky Sall est plutôt préoccupé par un année scolaire apaisée. Pour cause, pour parer à d’éventuelles crises scolaires, le Chef de l’Etat a exhorté son Premier ministre à prendre les dispositions nécessaires pour une année scolaire apaisée.

Pour une «bonne préparation et du déroulement normal de l’année scolaire et universitaire, le Chef de l’Etat, en cette veille de reprise des cours, a invité le Gouvernement à prendre toutes les dispositions administratives, techniques, budgétaires et financières requises, en vue d’assurer une bonne année scolaire et universitaire, sur toute l’étendue du territoire national.

D’après Macky Sall, la réalisation de son vœu passe nécessairement par le «respect des différents accords conclus avec les organisations syndicales d’enseignants ainsi qu’à l’orientation adéquate des nouveaux bacheliers dans nos établissements universitaires, en fonction des critères académiques définis».

C’est dans ce cadre qu’il a demandé à Mahammad Boun Abdallah Dionne de veiller «à l’application effective des mesures volontaristes qu’il a prises en faveur des enseignants et des étudiants, afin d’améliorer significativement les conditions sociales et d’études dans la sphère universitaire».

Khady Thiam COLY