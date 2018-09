Rentrée scolaire: Ce sera les 3 et 4 octobre

Le ministre de l’Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a fixé la date de la rentrée scolaire. Selon Wal fadjri, il a transmis une note dans laquelle, il signale que les enseignants retrouveront le chemin de l’école le 3 octobre prochain tandis que les élèves s’y mettront le lendemain, 4 octobre.

Dans le document d’orientation, rapporte le journal, le ministre souhaite rendre effectif le concept de «Ubi tey, jang tey» (démarrage effectif des cours le jour de la rentrée). Dans ce sens il demande aux inspecteurs d’académie et aux inspecteurs de l’éducation et de la formation de partager avec les acteurs concernés sa note d’orientation et le dispositif mis en place pour la Rentrée.