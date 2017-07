Renversant !

REWMI.COM- Les révélations de Clédor Sène, quel que soit le passé de l’homme, fait auquel s’agrippent certains pour ne pas tenter de voir plus clair dans les confidences du leader de ‘’Clair Vision’’, sont à prendre au sérieux. Le parrainage de certaines listes par le pouvoir qu’il n’est pas le premier à annoncer, est un jeu profond qui risque malheureusement de déboucher sur la confiscation de la volonté des électeurs si ça se passe comme il le dit. Le Sénégal va droit au chaos si cela s’avère et que la stratégie qu’aurait mis en place les différentes parties prenantes à ce supposé deal s’impose. Dans l’audio mis à la disposition de certains médias dont Rewmi Fm et Rewmi.com en exclusivité, Pape Samba Mboup y révèle que le président Macky Sall a promis à la liste Mbolom Wade 15 députés. Et comme par hasard, Farba Senghor a soutenu il y a 15 jours sur le plateau du Grand Oral de Rewmi Fm, qu’ils auront au moins 15 députés. Affaire à suivre

