REPATRIMENT DES SENEGALAIS : Les autorités sénégalaises apportent des éclaircissements

Le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur éclaire la lanterne des sénégalais dans un communiqué rendu public. A cet effet, Selon le communiqué, la plupart de ces compatriotes expulsés des Etats Unis ont enfreint les lois établies par le pays d’accueil.

Les autorités sénégalaises apportent des éclaircissements sur le rapatriement des immigrés sénégalais aux Etats Unis. Selon le texte du ministère des affaires Etrangères et des sénégalais de l’exterieur, « la mesure d’expulsion des ressortissants concernés résulte de procédures judiciaires initiées par les autorités américaines à l’égard d’étrangers ayant enfreint les lois du pays d’accueil. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit d’infraction d’entrée illégale en territoire américain ».

Ces compatriotes, d’après le communiqué, sont passés par les pays de l’Amérique Latine pour entrer aux Etats Unis sans visa et, sur place, se sont présentés comme des réfugiés pour solliciter l’asile politique. Ces derniers n’ont pas eu gain de cause après la demande formulée auprès des autorités américaines. En d’autre termes la source de préciser : « après avoir instruit leurs dossiers suivant les procédures légales en vigueur aux Etats Unis d’Amérique, et n’étant pas convaincus de leurs prétentions, les tribunaux américains ont décidé souverainement de leur expulsion ».

Par ailleurs, le ministère fait savoir que pour chaque cas cependant, les autorités sénégalaises ont veillé, par l’intermédiaire du Consulat général du Sénégal à New-York, à ce que les droits soient préservés et que la dignité humaine soit respectée.

Vol, détention de drogues, corruption…

Parmi ces sénégalais rapatriés des Etats Unies, d’autres en sont victimes pour des délits. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur d’expliquer, « pour le reste des compatriotes, il s’agit de cas d’immigration classique dans lesquels les concernés ont été condamnés pour différents délits comme la détention de drogue, vol, tentatives de corruption sur agents publics, piratage de cartes bancaires, violences conjugales, délits de contrefaçons, faux et usage de faux sur identité et de peines assorties de mesures d’expulsion ».

Mais, contrairement à certaines allégations, renseignent les autorités sénégalaises, notre pays n’a jamais reçu du gouvernement américain une quelconque indemnisation destinée aux rapatriés. Et de rappeler : « même si les décisions de justice déjà prononcées ne pouvaient être remises en cause, le Sénégal avait refusé cette procédure de rapatriement pour préserver la dignité des mis en cause ». A cet effet, le ministère des affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur d’expliquer que c’est pourquoi les services de l’immigration américaine avaient sursis à l’exécution de cette procédure en émettant des billets pour un rapatriement par les vols commerciaux qui n’a pu se faire, toutefois, du fait du refus catégorique de beaucoup de compatriotes.

Safiyatou DIOUF