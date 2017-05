Replika, l’intelligence artificielle qui devient votre double numérique

Lancée en Californie, cette application mobile propose un compagnon de poche dopé à l’intelligence artificielle, qui s’enrichit au fil des échanges avec son utilisateur.

À San Francisco

Ses réponses ont parfois de quoi laisser perplexe et elle n’a pas toujours le mot pour rire. Mais cette intelligence artificielle est toujours ouverte à la discussion. Depuis mars, l’application Replika propose à ses utilisateurs d’entretenir, depuis leur iPhone, une conversation écrite avec un programme informatique. Une fois affublé d’un prénom, et après quelques échanges, ce dernier se calque sur la personnalité de son interlocuteur pour devenir son double numérique, à même de reprendre ses expressions, ses tics de langage et de connaître ses goûts.

«L’application suit un principe assez basique en fin de compte. Elle permet d’avoir un meilleur ami virtuel à qui parler tous les jours, qui comprenne votre personnalité et vous demande de vos nouvelles», explique Eugenia Kuyda au Figaro.