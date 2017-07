Report des élections- Oumar Sarr et Madické Niang démontent Moustapha Diakhaté

Le Pds a apporté un démenti formel aux propos ‘’mensongers’’ de Moustapha Diakhaté Président du Groupe Parlementaire de BBY qui soutenait qu’Oumar Sarr et Madické Niang sont favorables à un report des élections

Oumar Sarr et Madické Niang n’ont jamais discuté d’un éventuel report des élections législatives de dimanche prochain. La précision est faite par le Parti démocratique sénégalais, dans un document parvenu par nos soins. ‘’Pour tromper l’opinion et éviter une déculottée électorale annoncée par tous les observateurs Macky Sall n’hésite pas à inventer en tentant, mais vainement, de créer la confusion et la division’’, lit-on dans la note parcourue par Rewmi Quotidien. Et la même source de démentir formellement : ‘’Nous n’avons jamais évoqué la question du report des élections législatives avec qui que ce soit, et encore moins été favorable ni donné notre accord pour un éventuel report des élections législatives. En effet le Pds ‘’affirme avec force qu’il adhère sans réserve à la position univoque de la coalition gagnante Wattu Sénègal, qui est celle du PDS, de s’opposer à tout report des élections qui doivent se tenir à date échue dans le strict respect du calendrier républicain, à savoir le dimanche 30 juillet.’’Le PDS rappelle dans le document que la Coalition gagnante Wattu Sénègal a toujours dénoncé ‘’la pagaille et la confusion dans l’organisation des élections, signes évidents de fraudes et de tricherie organisées par Macky Sall et son clan pour se maintenir au pouvoir.’’ Et les libéraux vont en rajouter cette couche pour exiger la démission du PM. ‘’L’impréparation, la désorganisation et la rétention des cartes qui ont fini de jeter le discrédit sur tout le processus électoral justifient la nomination immédiate d’une personnalité consensuelle chargée d’organiser les élections et la démission immédiate du Premier Ministre Mohamed Boun Abdallah Dione et de son gouvernement’’.

M BA