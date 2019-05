Repression des écarts de langage: Le « petit peuple » en fait les frais

Adja Astou, l’animatrice de la 7TV en garde à vue suite à des propos jugés désobligeants contre la communauté Al Pulaar dont elle fait partie, a été libérée hier.

Un acte que nous ne pouvons que saluer car l’intéressée s’était déjà excusée, regrettant un dérapage de langage ou une erreur de communication.

Bien sûr, elle va davantage préparer ses sorties car l’improvisation peut causer de nombreux torts à ceux qui s’y livrent, surtout en matière de radio ou de télévision.

Toutefois, entre nous, n’y a-t-il pas eu, en l’espèce, un peu d’excès de zèle ? Certes, les réseaux sociaux ont contribué à envenimer les choses, mais cela ne suffit pas à mettre en détention une jeune dame qui a manifestement mal exprimé sa pensée et qui ne saurait jeter le discrédit sur sa propre communauté.

C’est vrai, elle a commis une faute et s’en est excusé, mais ce type d’erreur se voit tous les jours, notamment sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio.

Les champions de dérapages verbaux se comptent dans le landerneau politique. Et l’entrée d’Ousmane Sonko en politique a été exploitée par certains avec des sortie malheureuses stigmatisant certaines communautés.

Pis, des injures contre des personnalités sont monnaie courante. Et la communauté mouride par exemple a été tellement attaquée que le porte-parole du Khalife a dû faire une sortie musclée pour siffler la fin de la récréation.

Là aussi, certaines personnes semblent bénéficier d’une sortie d’immunité, parce que n’étant jamais inquiétées malgré une propension à cracher sur tout le monde.

En vérité, avec le développement d’émissions, de débats contradictoires sur les plateaux de télévision notamment, les chroniqueurs sont confrontés à la recherche de l’audimat, de l’exclusivité et à l’obligation de l’originalité dans les propos. Du coup, toutes les pistes de réflexion sont expérimentées par ces derniers qui n’ont pas toujours l’expertise et qui ont tendance à mettre en avant leurs propres vécus.

Toutefois, à ce niveau, il est important de souligner qu’ils jouissent d’un droit fondamental qui est la liberté d’expression, consacré par la Constitution et qui instaure des limites qui ne sont pas toujours claires pour tout le monde.

C’est pourquoi, si certains citoyens, du fait de leurs casquettes d’hommes politiques ou de personnalités publiques, jouissent d’une forme de licence à tout dire, d’autres sont parfois allégués, traduits en justice parce que faisant partie d’une forme de « tiers-Etat », du bas peuple.

Car, la frontière est floue entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas en matière de liberté d’expression. En dehors des cas flagrants d’injure, de blasphème, il est difficile de tracer des lignes rouges à ne pas franchir.

Par exemple, si nous revenons sur le cas de Adja Astou, les propos incriminés n’ont pas tout de suite attiré l’attention de ses co-débatteurs dont certains avaient acquiescé à son observation. C’est d’ailleurs une situation dont le Professeur Ongué Diouf avait souffert avec ses observations sur les modes vestimentaires des jeunes filles, vite qualifiées d’apologie du viol, un délit qui n’existe même pas.

Tout pour dire que nous sommes dans une société libre, démocratique où la tolérance doit être de mise, même si, par ailleurs, tout un chacun doit observer une autodiscipline de nature à préserver la sécurité publique, la cohésion nationale et la dignité d’autrui.

Et rappeler que nous avons des institutions comme le CNRA qui veillent au grain et auxquelles nous devons accorder beaucoup plus de confiance.

La Justice est une institution trop sérieuse pour se laisser dicter sa conduite par les réseaux sociaux.

Assane Samb