Reprise du dialogue politique

Le pouvoir, l’opposition et les non alignés n’étaient pas d’accord sur plusieurs points notamment le destinataire final du rapport entre le président de la République et le ministre de l’Intérieur. Il y avait également d’autres équivoques. Désormais, elles ont été levées à l’issue de la réunion de la Commission du dialogue politique que préside l’ancien ministre, le Général Mamadou Niang, rapporte L’AS.. Mieux encore, le code de conduite a été adopté. Les Termes de référence (TDR) seront examinés mardi prochain. Dans la même semaine, la Commission du dialogue national présidée par Famara Ibrahima Sagna va démarrer ses travaux.