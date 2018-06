Un Réseau d’organisations nationales de lutte contre l’impunité mis en place

Le Forum du justiciable annonce la mise en place un Réseau d’organisations nationales de lutte contre l’impunité. Cette décision fait suite à l’inertie du procureur sur les rapports des controles de l’Etat qui épinglent des dirigeants du régime.

Les Organes de contrôle ont agrafé des Ministres, des Maires Apr et des Directeurs de sociétés et d’agences du régime du Macky. Mais beaucoup de ces dossiers sont mis sous le coude. Le Forum du justiciable dénonce l’inertie du Procureur de la République sur ces dossiers jugés scandaleux, au point de faire penser que certains Sénégalais, de par leur statut et appartenance politique, bénéficient d’une impunité totale. Aujourd’hui, certaines recommandations formulées par des organes de contrôle, allant dans le sens de l’ouverture d’une information judiciaire, sont restées sans succès, s’indigne le forum du justiciable. Pour preuve, Babacar Ba et Cie citent le rapport public d’activités 2014-2015 de l’OFNAC dont les vérificateurs estimaient être en présence d’un détournement de deniers publics dont les responsables sont le Directeur du COUD et le comptable public.

Il y a également le rapport de l’IGE de 2014 fustigeant la gestion catastrophique des terrains dépendant du titre foncier N° 1975/R, situé à Bambilor et qui a fait perdre à l’Etat du Sénégal des recettes fiscales à hauteur de 30.533.456. 000 FCFA. L’affaire SECURIPORT pour laquelle un ancien ministre de l’intérieur a été épinglé par le rapport de l’IGE pour des pratiques non conformes à la législation en matière de commande publique, de bonne gestion et d’allocation des ressources publiques. Le rapport 2016 de l’ARMP épinglant plusieurs services étatiques qui se sont conformés de manière insatisfaisante aux règles des marchés publics. L’affaire liée à l’indemnisation à coût de milliards de la société SNEDAI, de l’homme d’affaires ivoirien Adama BICTOGO. L’affaire liée à la gestion du port autonome de Dakar à coût de milliards dénoncée par le journal quotidien Dakar Times et dont son directeur de publication demande à être entendu sur cette affaire.

Le scandale de la privatisation et de la gestion du King Fahd Hotel relevé par le rapport IGE 2013. Le rapport de l’IGE sur l’affaire PETRO-TIM et l’affaire sur les détournements de timbres fiscaux et de fausses quittances à la DGID, des milliards ont été compromis. S’y ajoute le dernier rapport de l’Inspection général des Fiances sur le scandale financier au Programme national des domaines agricoles (PRODAC). La liste est loin d’être exhaustive.

Le Forum du Justiciable dénonce ainsi le caractère sélectif d’une justice qui crée une certaine opacité dans le traitement des affaires. Cet état de fait décourage les citoyens, fait naître en eux des prémisses de rébellion, renforce les disparités en même temps qu’il mine les valeurs démocratiques et favorise la perte de confiance, prévient-il. A cet effet, le Forum du Justiciable, en vertu du principe d’égalité des citoyens devant la loi, invite le Procureur de la République à ouvrir une enquête sur les différents rapports produits par les organes de contrôle. Babacar Ba et Cie envisagent de mettre en place un Réseau d’organisations nationales de lutte contre l’impunité.

M BA