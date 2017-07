Quand les réseaux sociaux rhabillent Macron pour l’hiver

«Le chef de l’Etat se déguise, analyse Philippe Moreau Chevrolet, spécialiste en communication. L’uniforme lui permet de se présidentialiser rapidement et de construire un style à la fois moderne et autoritaire. Mais, ajoute-t-il, en injectant en permanence ce type d’image aux Français, il peut donner l’impression d’un jeu de rôle.» Les internautes ne s’y sont pas trompés qui n’hésitent pas à diffuser moult images totalement loufoques, montées de toutes pièces pour tourner la manie du déguisement du jeune président en dérision..

Les caricatures s’enchaînent non seulement pour se moquer mais aussi parfois pour dénoncer certaines mesures décidées par le gouvernement. C’est le cas pour le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pour réformer le Code du travail. Mais aussi de la décision gouvernementale sur la baisse des APL, une aide financière qui concernent 800 000 étudiants. Là, le rire devient un peu plus caustique. Et Emmanuel Macron se voit déguisé en «Macron des bois qui prend au pauvres pour donner aux riches».