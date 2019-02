Réseaux sociaux: Sonko apporte la réplique

Accusé par le régime en place d’être un candidat des réseaux sociaux, Ousmane Sonko a profité de l’étape de sa caravane à Malem Hodar pour répondre à ses détracteurs. « Ils disent que le Pastef est un parti des réseaux sociaux ; et pourtant, tous les jours, Macky Sall demande à ses partisans de le défendre sur les réseaux sociaux. Ils savent l’importance de ces médias. La plupart des Sénégalais connaissent Ousmane Sonko à travers les réseaux sociaux ». D’après le leader de la coalition Sonko-Président, les Sénégalais ont été séduits par son discours et ont décidé de le rejoindre sans l’avoir vu auparavant. « On dit que c’est le parti de la diaspora. J’en suis ravi, puisque là où l’Etat est défaillant, ce sont les émigrés qui ont assuré », ajoute-t-il. Sonko s’est également réjoui du fait qu’on dise que c’est le parti de la jeunesse. Pour lui, cela veut dire que la victoire est assurée, puisque les jeunes représentent 65 % de la population.