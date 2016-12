RESOLUTION DE L’ONU SUR LA COLONISATION DES TERRITOIRES PALESTINIENS Les Musulmans de Rufisque en phase avec la diplomatie sénégalaise

0

La « crise » qui secoue le Proche-Orient avec le vote survenu la semaine dernière à l’ONU contre l’occupation Israélienne est bien saluée par la Coordination des Musulmans de Rufisque (CMR). Et c’est par une déclaration faite à la presse ce week-end qu’elle a tenu à saluer « la position courageuse du gouvernement du Sénégal » et à lui « manifester tout son soutien ».

Le vote survenu le vendredi dernier par le Conseil de sécurité, d’une résolution exigeant l’«arrêt immédiat et complet des activités israéliennes de colonisation dans les territoires palestiniens occupés», y compris Jérusalem-Est porté par le Sénégal et d’autres pays, à été bien salué par la Coordination des Musulmans de Rufisque. La réaction de l’Etat sioniste qui s’en est suivie contre le Sénégal et a aussi poussé cette association à s’ériger en « bouclier contre ces menaces et a demandé à ce que toute la Oumma à se lever, et à soutenir le Sénégal dans cette position diplomatique courageuse ». Voilà en substance ce qu’on peut retenir de la déclaration lue par Bara Diouf et ses amis coreligionnaires de Rufisque. Rappelons que cette résolution, la première depuis 1979, est un camouflet pour l’Etat hébreu qui se voit condamné par la communauté internationale. Et qui risque des sanctions économiques et politiques s’il poursuit l’occupation des territoires palestiniens. Leur représentante s’est contentée de s’abstenir lors de la résolution ce vendredi, portée par la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, la Malaisie et le Sénégal ont repris l’initiative en proposant, avec le soutien de la France. En panique ou presque, l’entourage du Premier ministre israélien avait aussitôt accusé Obama et le secrétaire d’Etat John Kerry d’être derrière ce «coup bas» et «d’avoir laissé tomber Israël ».. Pour rappel, la résolution a accueilli quatorze (14) voix en sa faveur avec l’abstention des Etats-Unis d’Amérique qui n’a pas utilisé son droit de veto. Le Sénégal s’était impliqué exigeant le vote en compagnie de la Nouvelle Zélande, du Venezuela, de la Malaisie suite à la volte-face de l’Egypte. Cette résolution de l’ONU avait été à l’ origine du rappel de l’ambassadeur d’Israël à Dakar Paul Hirschon et de l’annulation de la visite de Mankeur Ndiaye ministre des affaires étrangères en Israël en janvier prochain. La coordination des musulmans de Rufisque applaudit des deux mains la résolution 2334 adoptée ce vendredi par l’ONU exigeant la « cessation immédiate » de la colonisation dans les territoires Palestiniens occupés et lance un appel à « tous les musulmans à se ranger derrière le Sénégal contre les menaces d’Israël ».

Djiby GUISSE