RESOLUTION DES NATIONS UNIES SUR ISRAËL Victoire diplomatique historique du Sénégal

C’est fait. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté par 14 voix contre une abstention (celle des Etats-Unis), une résolution contre la poursuite de la colonisation dans les territoires occupés de la Palestine.

La résolution 2334 a été votée à la demande du Sénégal et d’autres pays comme la Nouvelle Zélande. Elle est historique en cela que depuis 1975, le Sénégal préside, aux Nations Unies, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

C’est par une résolution 3236 que le Conseil de sécurité avait mis en place ce Comité en 1974, avec comme exigences le droit à l’autodétermination du peuple palestinien sans ingérence extérieure, le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale, le droit de retourner dans leurs foyers et vers leurs biens d’où ils avaient été déplacés et déracinés.

Les nombreuses visites au Sénégal de l’ancien Chef de l’autorité palestinienne, Yasser Arafat, pour rencontrer le Président Abdou Diouf, témoigne de l’estime et de la confiance que le peuple palestinien porte au Sénégal.

C’est pourquoi, notre pays a été un des premiers Etats à ouvrir une représentation diplomatique palestinienne sur son sol.

Pourtant, ce même Sénégal n’a pas hésité à accepter la requête d’Israël d’ouvrir une Ambassade à Dakar même si, jusqu’ici, il s’est abstenu d’en faire de même à Tel Aviv.

Ce que Israël ne semble pas comprendre, c’est qu’aucun pays responsable et respectable ne saurait, à long terme, accepter qu’un des leurs viole allégrement les résolutions des Nations Unies.

C’est pourquoi, le fait que le Premier israélien Benyamin Netanyahou affirme que la nouvelle résolution ne sera pas respectée ne surprend personne. Mais conforte le Sénégal dans sa détermination à travailler à faire respecter les règles internationales qui s’imposent à tous.

Alors, le fait que comme dommage collatéral, Israël ait jugé nécessaire de rappeler son Ambassadeur et de suspendre toute sa coopération avec le Sénégal, nous laisse au pôle Nord.

C’est Israël qui a intérêt à avoir une représentation diplomatique à Dakar. Le fait qu’un « incident diplomatique » soit survenu lors du Magal, avec le refus de l’Ambassadeur de Palestine de monter dans le même bus que celui d’Israël, montre à quel point la tâche n’a pas été facile pour le Sénégal.

C’est dommage pour l’ancien Ambassadeur Gideon Behar qui était à Dakar la semaine dernière en mission commando pour le raffermissement des liens entre les deux pays.

Fait Grand Officier de l’Ordre National du Lion en 2011, il a même donné une conférence de presse pour insister sur les perspectives de coopération entre Dakar et Tel Aviv.

Malheureusement, le contexte international a fait que ce rêve risque de s’évaporer. Bien sûr, l’Ambassadeur d’Israël pourra être de retour et réintégrer son poste. Il ne s‘agit nullement de rupture de relations diplomatiques. Mais, le mal est déjà fait.

Et c’est encourageant que le Sénégal ait pris ce risque. Les droits des Palestiniens ne cessent d’être violés depuis 1967, la guerre des 6 jours.

L’Etat hébreux, deux fois plus grands que la Gambie, est un petit pays aux grandes ressources technologiques, économiques, militaires et humaines.

C’est presqu’un miracle.

Créé par les Nations Unies de toutes pièces en 1948, il s’est trompé de cible en visant des pays arabes pour lesquels, historiquement, il avait peu de contentieux.

Le sentiment d’humiliation qui en naquit de la part du monde arabe n’a pas été étranger à la naissance du premier mouvement terroriste qui est Al Qaeda.

Sans essayer de justifier une funeste entreprise humaine qui est le terrorisme dont nous ne comprenons absolument pas les soubassements, nous osons croire que le respect par Israël du droit international et des différentes résolutions sur ce conflit aurait largement aidé au dialogue des cultures, des civilisations et des religions.

L’entêtement de Netanyahou ne fait qu’exacerber les conflits et les contradictions dans un monde secoué par la violence physique qui n’épargne personne.

Malheureusement, dans le contexte de l’élection de Donald Trump qui rêve de faire transférer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem, contre les résolutions onusiennes, le monde est bien loin de connaître la paix, celle-là dont rêvent tous les Musulmans, mais aussi les Chrétiens qui viennent de célébrer la fête de la nativité.

Assane Samb