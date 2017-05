Respecter et promouvoir le bien commun, ce bien collectif, avec ses deux exigences : « les droits et devoirs »

Écoutons encore Jean Paul II dans l’Encyclique : « Le Rédempteur de l’homme », sur un des éléments fondamentaux du bien commun, le respect des droits de l’Homme : « L’Église a toujours enseigné le devoir d’agir pour le bien commun et ce faisant, elle a éduqué aussi de bons citoyens pour chaque État. Elle a, en outre, toujours enseigné que le devoir fondamental du pouvoir est la sollicitude pour le bien commun de la société. Au nom de ces prémisses relatives à l’ordre éthique objectif, les droits du pouvoir ne peuvent être entendus que sur la base du respect des droits objectifs et inviolables de l’homme. Ce bien commun, au service duquel est l’autorité dans l’État, ne trouve sa pleine réalisation que lorsque tous les citoyens sont assurés de leurs droits. Autrement, on arrive à la désagrégation de la société, à l’opposition des citoyens à l’autorité, ou alors à une situation d’oppression, d’intimidation, de violence, de terrorisme, dont les totalitarismes de notre siècle nous ont fourni de nombreux exemples ».

Partant des traditions africaines, bibliques et chrétiennes, s’appuyant plus particulièrement sur ces dernières citations, on se fait une idée plus claire du bien commun.

a) Négativement, on voit qu’il n’est :

– Ni la somme des biens individuels des membres de la société,

– Ni une propriété commune que chacun peut exploiter à son seul profit

– Ni le bien propre de l’État qui rapporterait tout à lui-même indépendamment de sa référence normale aux personnes qui constituent la nation.

b) Positivement, le bien commun est constitué de tout ce qui est nécessaire à la société pour subsister et prospérer, de telle sorte que des membres puissent mener une vie vraiment digne de la personne humaine. En d’autres termes, il est constitué par un ensemble de conditions grâce auxquelles les hommes peuvent atteindre, dans la société, leur épanouissement total (corporel, intellectuel et spirituel). Si le bien commun est l’ensemble des conditions nécessaires à la société pour subsister et prospérer au bénéfice de ses membres, il est nécessaire de déterminer de quelle société il s’agit, pour mieux apprécier sa notion. Un autre passage de la constitution « l’Église dans le monde » nous rappelle que cette réalité si complexée est proprement de la sphère de la société civile ou communauté politique :

« Individus, familles, groupements divers, tous ceux qui constituent la communauté civile, ont conscience de leur impuissance à réaliser seuls une vie pleinement humaine et perçoivent la nécessité d’une communauté plus vaste à l’intérieur de laquelle tous conjuguent quotidiennement leurs forces en vue d’une réalisation toujours plus parfaite du bien commun. C’est pourquoi ils forment une communauté politique selon les types institutionnels variés. Ceux-ci existent donc pour le bien commun : ils trouvent en lui leur pleine justification, et c’est de lui qu’ils tirent l’origine de leurs droits propres ».

En d’autres termes, nous disons que le bien commun est le fondement et la raison d’être de la société politique, cette communauté où les hommes se rassemblent non plus en fonction de la parenté, de l’affinité intellectuelle ou affective, ou encore de la recherche des mêmes intérêts économiques, mais en fonction du simple fait qu’ils sont des hommes.

In : « Quel Sénégal pour demain ?… » Harmathan 2012

Par Théodore NDIAYE

Président honoraire de

Présence Chrétienne