RESULTATS PROVISOIRES DES ELECTIONS DE REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS D’ENSEIGNANTS   SELS ET SAEMSS CONFIRMES

La Commission électorale nationale a rendu public les résultats provisoires des Elections de représentativité des centrales syndicales secteur «Education et Formation» avant-hier, mercredi 10 mai. Les résultats provisoires confirment le syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) de Souleymane Diallo et le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saemss) de Saourou Sene au niveau des collèges du préscolaire et élémentaire et du moyen-secondaire.

Les camarades de Souleymane Diallo ont obtenu 12490 voix, soit 30.64% des 61805 inscrits. Ils sont suivis par le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/ Authentique (Sels/A) de Abdou Faty qui a obtenu 17.08%, notamment 6962 voix. L’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (Uden) de la secrétaire générale, Awa Wade, a enregistré un taux de 10.276, avec 4188 voix au compteur.

Le ministère du Travail a fait savoir que 40849 voix ont été valablement exprimées, avec un taux de participation de 66.99%.

Au niveau du moyen secondaire, le ministère a enregistré 22501 voix valablement exprimées. Le taux de participation est de 64.05%. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saemss) arrive en tête en obtenant 11814 voix, soit 52.45%.

Il est suivi par le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) qui a enregistré 5346. Les camarades d’Abdoulaye Ndoye, ont dépassé le seuil de 10% en enregistrant 23.736%.

«Le seuil de représentativité, au niveau de chaque collège, pour ces dites élections est de 10% des suffrages valablement exprimés», a indiqué le ministère du Travail.

A noter que le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) et le syndicat des professeurs du Sénégal (Sypros) ont obtenu respectivement 4,19% et 2,08%.

Sud quotidien