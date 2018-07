Résultats provisoires en Europe : Soumaïla Cissé remporte sur IBK

Selon des sources concordantes qui nous ont communiqué les résultats provisoires du scrutin d’hier, dimanche 29 juillet 2018, dans presque tous les Bureaux de vote en Europe, c’est le candidat de l’URD qui arrive largement en tête.

Selon nos informations, Soumaïla Cissé vient en tête dans presque toutes les circonscriptions électorales maliennes d’Europe. Ainsi, il a été enregistré en Suisse un taux de participation de 42,12%. Selon ces résultats, Soumaïla Cissé obtient 44% des voix ; IBK 15,3% contre 9,6% des voix pour Cheick Modibo Diarra. À Bruxelles, capitale de la Belgique, le candidat de l’URD a eu 43,44% des voix. IBK vient en deuxième position avec 17,21% ; 11,42% pour Cheick Modibo Diarra, et 7,37% pour Modibo Sidibé.

Anvers, deuxième ville de la Belgique, Soumaïla Cissé a 58,82% ; Adama Kane 14,70% ; Cheick Modibo Diarra 11,76%, et IBK obtient 5,88%. Toujours en Europe, Soumaïla Cissé remporte en Allemagne avec 51,61%. Il est suivi de Cheick Modibo Diarra avec 29,03% suivi d’IBK en troisième position avec 9,68% des voix et Dramane Dembélé qui a eu 3,23% ; Mohamed Ali Bathily 3,23% et le même score pour Modibo Sidibé. En outre, à en croire nos informations provenant des Bureaux de vote de l’Europe, sur 167 électeurs 59 ont voté à Londres.

Selon les résultats communiqués, Soumaïla Cissé a eu 25 votants (42,37%) ; 18 pour Cheick Modibo Diarra (30,5%); 9 pour IBK (15,25%); 4 pour Modibo Sidibé (6,78%) ; 1 pour Aliou Boubacar Diallo (1,7%) ; 1 pour Choguel Kokala Maïga (1,7%) ; 1 pour Djénéba N’Diaye (1,7%).

Faut-il noter que le taux de participation dans cette ville est de 35,39%. Selon nos informations, Soumaïla Cissé a remporté la présidentielle en France avec 75% des voix exprimées.

À Montreuil, Foyer Bourget dans le Bureau de vote n°1, Soumaïla Cissé se classe premier avec 37 voix contre 35 voix pour Ibrahim Boubacar Kéïta. Au Foyer Drancy, on note 51 pour le candidat de l’URD et 42 pour le Président sortant IBK. Selon les résultats à Rhône Alpes (Lyon et environs), il y a trois Bureaux de vote.

Dans le Bureau n°1 : Soumaïla Cissé requiert 49,20% ; IBK 7.93% ; Cheick Modibo 22,2% ; Modibo Koné 19,04 % ; Modibo Sidibé 4,76 %, Igor Diarra 3,17% ; Aliou Boubacar Diallo 6,34% ; Yeah Samaké 1,58% et Mamadou Sidibé 1,58 %. Au Bureau n°2 : Soumaïla Cissé se classe premier avec 42,11% ; suivi d’IBK avec 19,30% ; Cheick Modibo 17,54% ; Modibo Koné 5,26% ; Modibo Sidibé 4,76% ; Igor Diarra 5,26% ; Kalifa Sanogo 5,26% ; Oumar Mariko 1,75%.

Enfin, le décompte du Bureau n°3 donne encore à Soumaïla Cissé un large avantage avec 66,67% ; IBK 33.33%. Toujours en France, à Lyon, les résultats sont : 48,44% pour Soumaïla Cissé ; 22% pour Cheick Modibo Diarra ; 7% pour IBK. Et ceux du Havre : Soumaïla Cissé 63% ; IBK 33% ; Harouna Sangaré 3%; Chieck Modibo Diarra 9% ; Modibo Sidibé 1%. A Barcelone Soumaïla Cissé a remporté avec 151 voix ; 92 voix pour Cheick Modibo Diarra, et 72 voix pour IBK.

En Italie, le Chef de file de l’opposition remporte encore. Quant à Rome, il obtient 46% des voix contre 34% pour IBK et 19% pour Cheick Modibo Diarra.

À Brescia (une province de Milan), les résultats provisoires tombés donnent : 41% à Soumaila Cissé ; 20% à Cheick Modibo Diarra et 13% à IBK.

Ces informations proviennent des Bureaux de cette ville. Signalons quand même que le Président sortant, Ibrahim Boubacar Kéïta gagne à Dubaï.

Pour un taux de participation de 60,24 % ; IBK a eu 53,60% ; 16,49% pour Soumaïla Cissé ; Cheick Modibo Diarra 9,27%. Par contre, en Afrique, en Égypte, Cheick Modibo Diarra vient en première position avec 67% de voix ; 17,72% pour Soumaïla Cissé, et 7,59% pour IBK.

Le taux de participation dans ce pays africain est de 44,62%.Toutefois, selon la CENI, Soumaïla Cissé a gagné au Rwanda, en Ouganda et au Burundi.

À Nampula (Mozambique), le candidat de l’URD a gagné 98,5% des voix. En Chine, selon les résultats de Guangzhou, il y a eu 67 de voix pour Soumaïla Cissé ; 66 Aliou B. Diallo ; 43 Modibo Diarra ; 13 IBK ; 3 Choguel Kokala Maïga ; 2 Modibo KONÉ ; 2 Mohamed Ali Bathily ; 1 Mountaga Tall. Autrement dit Soumaïla Cissé a eu 33,00% ; Aliou Diallo 32, 51% ; Modibo Diarra 21,18% ; IBK 6,40% ; Modibo KONÉ 2,26% Kokala Choguel Maïga 3,37%.

Source: Le combat