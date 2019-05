Retour aux affaires pour Aminata Niane

L’ancienne directrice générale de l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Aminata Niane, est portée à la tête de ‘Social Change Factory’, un centre africain de leadership citoyen pour les jeunes, basé à Dakar, pour un mandat de 4 ans (2018-2021). Elle remplace à ce poste Ousmane Sène, par ailleurs directeur du Warc.

« C’est par conviction, car je crois profondément en la jeunesse africaine, que j’ai accepté la Présidence de Social Change Factory », s’est-elle réjouie sur sa page Facebook. Et d’ajouter : « Je me suis associée à cette organisation pour apporter et partager ma vision, mon temps, mes compétences et surtout mon expérience pour contribuer à la construction de l’avenir que nous voulons pour la jeunesse ».

Elle a dans la foulée félicité l’équipe de Social Change Factory pour « la mission d’envergure qu’elle réalise au quotidien pour renforcer les conditions d’éducation, de participation citoyenne, et d’insertion professionnelle des jeunes en Afrique ». La nouvelle présidente de ‘’Social Change Factory’’ dit s’engager à « œuvrer en synergie avec les uns et les autres pour l’atteinte des objectifs déclinés, en vue de la réussite de cette noble mission ».