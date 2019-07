Retour de parquet pour Guy Marius

L’activiste Guy Marius Sagna bénéficie d’un retour de parquet. Selon son avocat, Me Moussa Sarr, il va passer la nuit au commissariat central et sera représenté au procureur ce jeudi. La robe noire renseigne cependant qu’on ne lui a toujours pas notifié les motifs de son arrestation. Guy Marius Sagna, a été “cueilli” ce mardi chez lui à Dieuppeul. Il a été alpagué par quatre (4) éléments de la section de recherche et conduit à la gendarmerie de Colobane. Il est poursuivi pour délit d’opinion.