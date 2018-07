Retour des Lions: Sow, Sané, Niang et Diallo et Gomis boudent l’avion de Macky

Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal sont arrivés à Dakar depuis samedi. Mais sans Moussa Sow, Salif Sané, Mbaye Niang et Abdoulaye Diallo et Gomis. Ces derniers ont rallié directement la France. Selon les informations du journal sportif Record, ils ont préféré boudé l’avion présidentiel malgré les injonctions de la fédération de rentrer tous ensemble à Dakar pour remettre le drapeau national. La raison de leur bouderie ? « Ils ont prétendu que la fédération ne tenait pas un discours franc sur l’heure précise du départ », explique une source du journal. La même source d’ajouter : « (…) on a donné des quotas aux familles des joueurs qui devraient voyager avec nous. Maintenant, chaque joueur devrait respecter ce quota car l’avion était presque plein. Donc le souhait de certains joueurs d’amener avec nous toute leur famille allait fausser tous nos plans. La preuve, certains les membres du comité exécutif n’ont même pas voyagé avec nous pour faute de place ».