Retour du Pape du Sopi: Comment l’Etat va accueillir Wade

Les menaces d’Abdoulaye Wade de perturber l’élection présidentielle du 24 février prochain n’ébranlent pas le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier minimise et en rigole même. Car, à son avis, le scrutin se tiendra à date échue, sans heurts. « J’ai entendu le président Abdoulaye Wade que nous respectons tous pour ce qu’il a fait dans ce pays. Je pense que ce sont des positions d’homme politique qu’il exprime mais, le scrutin aura lieu le 24 février prochain », a déclaré le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, joint au téléphone par E-Media. Qui souhaite la bienvenue à l’ancien président de la République et promet, avec un ton ironique, de l’accueillir avec tous les honneurs. « On va l’accueillir à bras ouverts. Il a fait beaucoup de choses pour ce pays. C’est un ancien président de la République et il mérite tous les égards », a souligné le premier policier du Sénégal.