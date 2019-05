Retour au pays: 10.000 postes offerts à des émigrés sénégalais

SEN-Italia a lancé un projet d’implantation au Sénégal de 10.000 postes pour soutenir des émigrés sénégalais à rentrer dans leurs pays d’origine.

Sen-Italia, une société italienne, va offrir 10.000 postes de travail à des jeunes émigrés sénégalais. Le Gouvernement du Sénégal a donné son accord et les deux parties s’engagent à signer un accord de convention dans les prochains jours. Le projet concerne l’agriculture, l’artisanat, la pêche, l’élevage, l’habitat et les transports.

Selon le Pr Luigi Caruso, Directeur technique de SEN-Italia, le projet d’implantation au Sénégal consiste à mieux aider des émigrés sénégalais à rentrer au bercail. « La formation qui va durer six mois, concerne plusieurs secteurs. Mais le volet émigration nous préoccupe beaucoup. C’est une formation qui existe partout en Europe. Je connais bien l’Afrique parce que j’ai l’habitude de former des Africains. Je ne suis pas novice dans le pays. Depuis un an, je travaille dans le domaine de l’émigration. Le diplôme ne suffit plus ; sans la formation, il sera difficile d’intégrer les jeunes dans le monde du travail », a-t-il déclaré. « L’Europe sait bien que pour combattre l’émigration, il faut aider les pays pauvres. »

Modou Khouma, Président d’Oilbia Tempio en Italie et membre fondateur de l’ONG A.V.E.S ONLUS (Italie), fait savoir que l’Europe n’est pas l’eldorado que l’on croit. « Plusieurs pensaient gagner rapidement leur vie, la réalité a été toute autre. Certains ont eu des difficultés. » « L’émigration est un voyage par conviction, mais on retourne par dignité», dit-il. Avant d’ajouter : «Des milliers de jeunes ou femmes quittent leur pays d’origine pour se retrouver sur le sol européen, fuyant le chaos de leur pays existence. Depuis 2009, je pense là-dessus en initiant « Dialogue-Connaissance et changement ». J’avais même alerté les dirigeants africains afin qu’ils prennent des solutions. C’était pour éviter que les émigrés prennent le désert. Si un tel scénario se présente, même une arme ne suffirait pas pour retenir les jeunes. Agissons vite pour le retour des Sénégalais de l’extérieur. »

Il précise qu’ils ont prévu amener 1000 Sénégalais en Italie pour une formation dans différents secteurs (agriculture, tourisme, élevage, artisanat et pêche).

N. NDIAYE