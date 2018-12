Retour au Sénégal: Karim dubitatif

Les partisans de Karim préparent activement son retour au Sénégal, annoncé en décembre. Mais Jeune Afrique, dans sa livraison numéro 3022 à paraître cette semaine, renseigne que Wade-fils est indécis sur son éventuel retour au pays.

La raison? La contrainte par corps brandie par Macky Sall et son camp contre lui dès qu’il mettrait les pieds au Sénégal serait une des raisons pour lesquelles le clan Wade refuse qu’il prenne le risque de retourner en prison.

L’autre motif soulevé par nos confrères de JA est d’ordre constitutionnel, avec, le double barrage qui semble s’opposer à l’ancien ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du Territoire, des Transports aériens et des Infrastructures (de 2009 à 2012) à propos de sa nationalité exclusivement sénégalaise et à propos de la jouissance de ses droits civils et politiques.