Vous vous réveillez au milieu de la nuit voici ce que vous devez savoir

Beaucoup d’entre nous ont de la difficulté à dormir, qu’il s’agisse de difficulté à s’endormir ou de se réveiller au milieu de la nuit. Plus vous souffrez d’un ou plusieurs de ces symptômes, plus vous commencez à définir une nouvelle “norme” pour vous-même et oubliez à quoi ressemble un sommeil sain.Du moins, c’est ce que j’ai vécu. Même si je n’ai pas de difficulté à m’endormir, de temps en temps, je me réveille au milieu de la nuit à la même heure, et je n’ai pas de problème à me rendormir. À ma grande surprise, il y a une explication parfaitement logique pour expliquer pourquoi cela se produit et comment je peux surmonter ce problème.

La solution se trouve au niveau de votre “horloge biologique”. C’est déjà arrivé à tous. L’insomnie qui réveille au milieu de la nuit et puis impossible de se rendormir. Pourtant le sommeil est un processus fondamental pour le corps humain. C’est durant la nuit que les cellules se régénèrent.

En effet, nous dormons environ 1/3 de notre vie. Le manque de sommeil est donc un vrai problème car en plus de nous rendre irritable cela peu engendrer des problèmes de santé. Il se trouve qu’une théorie explique que l’heure de l’insomnie correspond à un signal de notre corps. Si l’on se réveille entre 21h et 23h c’est sûrement lié à un problème à la thyroïde. Car dans les premiers temps du sommeil, le système endocrinien relâche des hormones. Entre 23h et 1h du matin, cela correspond à un problème au niveau de la vésicule biliaire qui est irritée. Entre 1h et 3h du matin, le foie peut être en cause. A ce moment, le foie se régénère et élimine les toxines. Entre 3h et 5h du matin, les poumons sont en pleine activité car ils envoient une grande quantité d’oxygène pour alimenter le muscle. Entre 5h et 7h du matin, le gros intestin est en cause puisqu’il entre dans sa fonction de nettoyage du corps. Maintenant vous savez qu’en fonction de l’heure de votre insomnie cela a peut-être quelque chose à voir avec un dysfonctionnement de votre corps.

Pour bien dormir il faut aussi avoir les conditions nécessaires : chambre dans l’obscurité, un bon matelas, une chambre pas surchauffée. Bien entendu, si vous vous réveillez une fois à ces heures-ci, cela ne veut pas forcément dire quelque chose mais si cela se répète trop souvent, pensez à aller consulter un médecin car votre corps est certainement en train de vous envoyer des signaux !