Révélation de GADIO « Les terroristes ont « 

L’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, fait une grosse révèlation. « Les terroristes ont un objectif qui est d’avoir un khalifa islamique dans le Sahel à l’horizon 2025 », a-t-il dit devant le Grand Jury de la Rfm de ce dimanche 20 août 2017.

« Ils continuent le harcèlement systématique au Mali malgré la présence de toutes les forces », note Cheikh Tidiane Gadio.

Selon lui, la meilleure façon de lutter contre ces fauteurs de troubles, « c’est d’élargir le G5 au Sénégal ». « C’est une grave erreur de ne pas inclure le Sénégal dans le G5. J’ajoute qu’un projet sur le Sahel qui exclue le Sénégal, l’Algérie, le Maroc, le Nigéria et le Cameroun, est parti pour être un projet handicapé au départ », note l’ancien chef de la diplomatie Sénégalaise.

Il propose le concept de G5+5 pour y ajouter « le Sénégal, le Maroc, qui est l’un des plus grand pays en renseignement, l’Algerie, qui a la plus grande expérience de lutte contre le terrorisme avec les tragédie de 1990 avec plus de 150 mille morts ». « On ne peut pas négliger le Nigeria qui a le plus grand Pib en Afrique et le Cameroun qui est une puissance sous-régionale en Afrique de l’ouest », indique-t-il.

