Révélation de Matar Diokhané : « Daesch projette d’installer un Etat islamique au Sénégal »

Le procès de l’Imam Ndao et Cie a été marqué, aujourd’hui, par la comparution de Matar Diokhané. A la barre, il a déclaré : « je n’ai pas une idée de djihadiste. Mais, Daesch projette d’installer un Etat islamique au Sénégal. J’ai reçu le message. Et, ceux qui sont en Lybie adhèrent à ce projet. Il existe un projet d’installer un Etat Islamique au Sénégal, en Gambie, au Mali et dans les deux guinées. Je confirme l’existence d’un tel projet qui est déjà élaboré dans un document que j’ai lu. L’objectif consistait à créer une instabilité en Gambie qui sera orchestré par un coup d’Etat qui permettra au mouvement de rayonner dans les autres pays. Le projet devait être exécuté à l’horizon 2016-207. Ce document est conçu par Deasch et il m’est parvenu par Abou Souaib et Zaid Ba. Matar Diokhané explique que le mode opératoire du projet. Il déclare : « je pense comme ils font d’habitude. Ils vont agir selon la méthode appelée attentat suicide. Ils vont attaquer également les bâtiments administratifs et publics et les hôtels. Le mode opératoire consistait aussi à attaquer les casernes militaires. Mais, pour ce mode opératoire, l’effectif ne doit pas dépasser 300 hommes. Je n’adhère pas à ce projet ». Le juge de demander : « comment vous avez su tout cela » ? Matar Diokhané de rétorquer : « je fais des recherches en ce domaine. Et, je voulais fournir des informations aux gendarmes »

Cheikh Moussa SARR