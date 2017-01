REVELATION DE WADE ‘’Karim serait en exil’’

Comme d’habitude, Wade aime se définir en messie appelé à tracer le destin des Sénégalais. Le Noel, dit-il, dans une lettre qu’il a signée l’a érigé au rang d’aruspice de la si singulière « tribu » qui est sa famille. Le « musulman croyant et pratiquant » (sic) qu’il est aurait vécu en Noël un miracle. Mais c’est Wade qui parle. Donc, il y en rien de miraculeux dans le propos.

Seulement, il révèle que Karim Wade, son fils, est en « exil forcé » au Qatar. C’est à rire car l’exil forcé n’existe pas. Un exil résulte d’un trouble social, psychologique ou politique d’une personne qui se voit obligée de quitter son pays volontairement ou sous la contrainte d’un bannissement, d’une déportation, d’une impossibilité d’y vivre ou d’une menace d’exécution. Et un exilé vit dans un pays étranger où il rencontre des difficultés d’insertion sociale, de langue et d’identité. Il est un demandeur d’asile et débarque dans un établissement carcéral, un camp de réfugié ou de concentration.

S’il en est ainsi, Karim Wade n’est point en exil même forcé. Il fuit une culpabilité, une infraction et un méfait dont il est conscient de sa responsabilité. Jugé et embastillé pour ses bévues, il recevait chaque jour une pléthore de visiteurs et bénéficiait à satiété d’une masse de souteneurs qui applaudissent à la moindre évocation de son nom. Cet homme ne peut s’exiler. Sa fuite au Qatar ne résulte que d’une combine entre Macky et lui.

Jamais, il n’a été vu une personne libérée d’une incarcération par une procédure clandestine, être reçue au tarmac d’un aéroport, accueillie par une forte autorité judiciaire d’un pays étranger, embarquée dans un fastueux Jet-privé et débarquée dans une résidence de luxe où il mène une vie de cocagne jusqu’à fêter en splendeur Noël.

Le canular politique de Wade qui parle d’ « exil forcé » n’est, cette fois, qu’une facétie qui passe mal pour un esprit averti. Son fils ne peut être un candidat à une élection présidentielle sans oser se prononcer sur la situation du pays dont il prétend briguer le suffrage universel. À quelques mois des Législatives, il demeure aphone et amorphe devant les enjeux électoraux et face à l’effritement du parti de son père et utilisant les militants qui y restent encore comme des pantins au bout des pâteuses ambitions qu’on lui prête.

Il mène au Qatar une vie sardanapalesque au moment où les gens du PDS qui font de lui leur candidat affrontent laborieusement les débats politiques, bravent les forces policières, se retrouvent emprisonnés ou subissent la loi vacillante des renseignements généraux. Quel exilé donc ! Et quel candidat !

Domou rewmi