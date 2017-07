REVELATIONS DES FORCES VIVES BBY Khalifa Sall, Idy et le deal autour de MTS

Les forces vives de Bby ont révélé, hier, en conférence de presse, que Idrissa Seck et Khalifa Sall ont mis en place un deal autour de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal pour des convenances particulières.

Les Forces vives pour le renforcement de Benno Bokk Yakaar ont fait face à la presse pour faire le bilan des cinq ans de l’action politique de la coalition à la tête du pays. Une occasion pour le coordonnateur de ce mouvement, Abdoulaye Gallo Diao et ses camarades, « de démanteler un complot » orchestré par Idrissa Seck et Khalifa Sall à travers leur coalition Manko Taxawu Sénégal sur les prochaines Législatives. Selon lui, ces deux leaders ont organisé une conspiration qui repose sur deux clauses : d’abord, Khalifa Sall s’est engagé à renoncer à sa candidature à l’élection présidentielle de 2019 au profit d’Idrissa Seck pour que, si la coalition n’obtient pas une majorité qualifiée à l’Assemblée nationale pouvant voter une loi d’amnistie en sa faveur, qu’il puisse bénéficier d’une grâce en vertu de l’article 46 de la constitution. Et à condition que Idrissa Seck soit élu président de la République en 2019. Dans sa déclaration, le coordonnateur persiste et signe : « les membres de Manko Taxawu Sénégal sont des dealers, des comploteurs, leur programme est de sortir l’édile de Dakar de Rebeuss ». Toutefois, Abdoulaye Gallo Diao défie l’opposition à un débat national sur ses accusations et promet d’apporter des preuves lors du débat.

C M SARR