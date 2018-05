Révision des Tarifs du péage: Ce qu’en pense Christophe Bigot

L’ambassadeur de France au Sénégal a réagi à la sortie du président Macky Sall demandant la révision des tarifs du péage.

Selon Christophe Bigot, il n’est pas question de remettre en cause un contrat de concession.

«Une fois, j’ai entendu les uns et les autres dire que les discussions allaient commencer en regardant l’ensemble des éléments mais on ne remet pas en cause un accord conclu entre un Etat et une entreprise privée comme cela, cela se renégocie en revenant sur les paramètres pour faire en sorte que chacun y trouve son compte, le consommateur et le l’Etat au titre de la fiscalité de la redevance et l’entreprise parce que les entreprises vous en avez besoin pour investir » .

Christophe Bigot est d’avis que cette révision du tarif du péage se discute dans le cadre d’une négociation entre l’entreprise Eiffage et l’Etat sénégalais dans ce qu’on appelle un service de concession de service public.