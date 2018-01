Revivez les temps forts de l’’Atelier Training organisé par la Fondation Emploi jeune du MEDS

13h 55mn Fin de la 17eme edition de l’ Atelier training organisé par la Fondation Emploi jeune du MEDS en partenariat avec le Ministère de l’Emploi, de l’insertion professionnelle et de l’intensification de la main d’oeuvre, Rewmi.com vous donne rendez vous les 06 et 07 fevrier prochain à l’hotel King Fahd Palace pour la 17eme édition du Forum du 1er Emploi.

13h 31mn Mr Mbagnick Diop prononce des mots de remerciement. Des mots d’encouragement aux forumistes et des conseils avisés d’un Oncle. l’applaudimètre renseigne à souhait que le message est bien perçu. Il a donné rendez vous aux forumistes les 06 et 07 février prochain.

13h 25mn Mr Matar Faye membre du MEDS fait le synthese des travaux de la journée

12h 00mn M Joel Gbaguedi traite à son tour du meme theme

11h 05mn debut de l’atelier training.

Mr Guillaume PRISO traite du « Développement personnel- Technique de recherche d’emploi- Employabilité

10h 36 mn Pause café

10h 35mn fin de la céremonie officielle sous un standing ovation apres l’annonce du Ministre

10h 35mn LE MINISTRE ABDOULAYE DIOP OFFRE 1500 EMPLOIS AUX FORUMISTES DE CETTE ANNEE

10h 32mn Signature de convention entre le Meds representé par son president Mbagnick Diop et le MEIPIMO representé par le ministre Abdoulaye Diop

10h 15mn Le Ministre Abdoulaye Diop prononce son discours. Il a dit le plaisir qu’il a à se retrouver à cet Atelier training qui est une etape pour le processus du forum devenu le plus grand rassemblement de jeunes en quete d’emploi. Le ministre rassure que le gouvernement du Sénégal reste partenaire du Meds. Son departement; dit-il, est honoré d’etre associé a cet evenement. Donnant l’exemple de la France, M Diop rappelle que la problématique de l’emploi n’est pas liée à la grandeur ou à la petitesse d’un pays. Il est d’avis que combattre et le chomage devient une necessité pour garantir les institutions et la paix civile. Le Président de la République Macky Sall, à l’ecoute des senegalais s’est impliqué pour s’assurer que la vie des senegalais s’ameliore. « Le gouvernement reste tres attentif a vos travaux, mon departement remercie le Meds qui s’inscrit dans la logique du gouvernement pour resoudre le probleme du chomage des jeunes ». Le ministre a rendu un hommage à Mbahnick Diop pour avoir fait de la lutte contre le chomage des jeunes son cheval de bataille. Aux jeunes forumistes, le ministre dira « Votre réussite est la notre ».

10h 09mn Malick Sow Secretaire général du Ministere de l’enseignement superieur, de la recherche et de l’innovation, représentant du Ministre Mary Teuw Niane fait son allocution. Il a dit l’immense plaisir qu’il a de participer, au nom du ministre pour la deuxieme fois consécutive à cet atelier training. « Je me retrouve avec des partenaires pour reflechir et mettre en oeuvre les directives de macky pour lemplois de jeune- volonté politique de donner la priorité a l’emploi des jeunes qui constitue une preoccupation majeur du gouvernement en atteste les nombreux programme pour booster l’emploi des jeunes- saluer l’infatigable mbagnick pour ses initiatives multuple en faveur des jeunes- nous encourageons les jeune a poursuivre les nouvelles technique de recherche d’emploi- travaillez ne renoncez jamain et n’abdiquez pas

09h 55 mn Le President Mbagnick Diop fait son allocution de bienvenue (integrale)

A l’entame de mon discours, permettez-moi de solliciter votre bienveillance pour une minute de silence à la mémoire des 13 disparus dans la forêt de Bayote, dans la commune de Boutoupa dans le département de Zinguinchor en Casamance. Nous exprimons notre solidarité et soutien aux familles des victimes.

Je me réjouis de vous accueillir ce matin pour le 17e atelier training en prélude du forum du 1er emploi.

Dans la vie des nations, ne pas disposer d’un emploi, c’est exister sans vivre.

Cette tragédie sociale n’épargne aucun pays, ne ménage aucun peuple. Elle est le lot permanent des sociétés du monde.

Mon expérience personnelle avec l’opportunité de parcourir le monde peut certifier que le problème de l’emploi est universel.

La société mondiale est majoritairement jeune et dans tous les pays du monde le manque d’emploi des jeunes met les Etats dans l’embarras, obstruit l’avenir de centaines de milliers de jeunes et engendre des tourments sociaux.

Heureusement que parmi les enjeux nationaux que l’Etat du Sénégal affronte, la lutte contre le chômage et la promotion de l’Emploi sont des plus fondamentaux et aussi la priorité des priorités.

Elle est menée par une politique novatrice de création d’emplois dont le programme phare est la Haute Intensité de Main d’œuvre – HIMO dont je salue le dynamisme.

Le Président de la République a bien précisé dans son discours à la nation du 31 Décembre :

« Comme l’éducation et la formation, l’emploi des jeunes reste une priorité nationale. C’est l’objet de la nouvelle initiative d’insertion professionnelle dotée d’un fonds national pour l’entreprenariat rapide. Pour l’exercice 2018, 30 milliards de Francs CFA seront ainsi dédiés à l’auto-emploi des jeunes et des femmes selon des procédures et modalités simplifiées pour accompagner et soutenir leurs projets ».

Le MEDS et le Secteur privé National se félicite du partenariat public/privé magnifié par le projet formation-école-entreprise financé à hauteur de plus de 5 milliards par l’Etat du Sénégal.

A cet instant de mon discours, je voudrais profiter de cette tribune pour saluer sa présence et lui rendre un hommage appuyé, je veux parler de mon ami et frère le ministre Mary Teuw NIANE, qui fait un travail extraordinaire et déterminant à la tête de son département. Dès ses débuts au sein du gouvernement, nous avons noué un partenariat fécond avec des résultats probants. Monsieur le Ministre Mary Teuw NIANE mérite les félicitations et encouragements de toute la nation.

Dans la même dynamique, je me réjouis de la convention que nous allons signer tout à l’heure avec le ministère de l’Emploi, de l’insertion professionnelle, de l’Intensification de la main d’œuvre, représenté ici ce matin par mon frère le ministre Abdoulaye DIOP, homme de défie et de conviction, je suis sure qu’à la tête du ministère de l’emploi, il y fera des miracles. C’est plus qu’un frère pour moi, cela fait plus de 35 ans qu’on a grandi dans le même quartier résidentiel, dire que je connais l’homme, son humilité, son sens du devoir, sa loyauté et son engagement.

Mesdames, Messieurs,

Chers invités,

La jeunesse de notre pays incarne l’avenir parce qu’elle est pleine d’espérance, d’ambition, de foi en elle ; et de générosité.

Messieurs les ministres de l’Enseignement supérieur et de l’Emploi, vous menez une politique concluante de création d’emploi et de stimulation de la jeunesse dans un élan de solidarité et d’unité nationale.

Vous avez compris, mieux que quiconque que l’inactivité professionnelle annihile en la personne, particulièrement à la jeunesse, toute possibilité de construction d’un avenir intègre et intégral à partir d’un exercice professionnel en phase avec les exigences de la dignité humaine.

Le manque d’emploi est un mal social qui interpelle non seulement l’Etat mais aussi et surtout toutes les structures privées productrices de biens et services.

C’est donc, en toute responsabilité que le MEDS, au-delà de sa dimension patronale s’engage dans la lutte contre le chômage qui colmate la marche de la nation sénégalaise vers l’émergence économique et sociale.

La vocation sociale que le MEDS charrie en lui est d’agir pour une société sénégalaise qui bouge et qui va de l’avant.

C’est la raison des multiples initiatives d’avant-garde, d’anticipation et d’innovation qu’il met dans l’espace nationale sénégalaise et internationale.

Des Mercredis du MEDS à la nuit de l’orientation pour les jeunes ; de la fondation Emploi Jeune à la mutuelle d’épargne et de crédit du MEDS ; de la Diaspora des affaires pour les sénégalais de l’extérieur au Cauri d’Or pour magnifier l’excellence ; des universités du MEDS au Business Breakfast ; du FOGACIM – Fonds de Garantie du Cercle des Investisseurs du MEDS à l’IATA – Initiative Africaine des Technologies Avancées; des 10 Bureaux de représentation du MEDS dans les grandes capitales occidentales aux African Leadership Awards – ALA ; le MEDS apporte à la nation sénégalaise une nouvelle vision de développement national et de créativité. Le Bien commun est la finalité des actions qu’il mène, le socle est l’intérêt général. Les jeunes sont au cœur des initiatives du MEDS comme celle du Forum du 1er emploi.

La jeunesse est un grenier de créativité et un silo de ressources humaines ; l’emploi est pour elle, à la fois, une aspiration légitime et un droit fondamental.

Agir pour lui faire bénéficier de recrutement dans les services privés comme publics ; à disposer des financements pour les projets novateurs est la raison de l’Atelier training du forum du 1er emploi.

Ce forum est l’appui à la politique nationale d’emploi que mène l’Etat du Sénégal.

La thématique générale de cette 17e édition du forum est la HIMO – Haute Intensité de Main d’Œuvre et les métiers de l’Environnement, je veux dire les Emplois verts : métiers de la croissance verte. Nous mutualisons nos forces, le MEDS et le Ministère de l’Emploi, pour booster la promotion de l’Emploi des jeunes diplômés, des ouvriers spécialisés, des porteurs de projets et tous ceux qui aspirent à une activité décente.

Le MEDS s’impose une responsabilité sociétale, une mission de service public dont la finalité demeure le bien commun. Le forum du 1er emploi s’inspire dans cette perspective.

Au Sénégal comme ailleurs dans le monde, le nombre de demande d’emploi ne cesse d’augmenter.

Le taux de chômage difficilement maitrisable provoque une dégradation sociale inquiétante en raison de l’architecture de la pyramide des âges.

Le chômage étant ainsi un mal social. Le MEDS en est conscient, l’Etat encore davantage. Les efforts de l’Etat pour endiguer ce mal social sont louables et incommensurables.

Le Président de la République a décrété l’année 2018, année de l’emploi.

Mais pour une résolution croissante du problème du chômage, le patronat et le secteur privé doivent davantage s’impliquer dans une perspective de solidarité et de citoyenneté bienfaisante.

Naturellement cette 17e édition de l’Atelier Training du forum du 1er emploi qui nous réunit aujourd’hui est, comme celles qui l’ont précédé, un moment de solidarité nationale.

L’intégration sur le marché du travail exige une maitrise des outils indispensables à l’entretien d’embauche, étape simple mais déterminante. Notre ambition est d’apporter un appui à la politique d’emploi de l’Etat du Sénégal par la promotion des capacités et aptitudes professionnelles des jeunes à travers le forum du 1er emploi dont la finalité est l’acquisition et la consolidation des compétences professionnelles en phase avec les exigences du marché.

L’acquisition du diplôme ne suffit pas pour accéder au marché du travail. La recherche d’emploi exige un état d’esprit, une confiance et une maitrise de soi dans les procédures d’entretien et d’embauche.

L’Atelier Training du 1er emploi permet davantage de disposer de tous les instruments. Comme vous le savez, nos universités et institut de formation délivre des diplômes mais les jeunes ne maitrisent pas les métiers. J’ai la certitude, chers jeunes que la foi qui vous anime et la détermination qui se meut en vous, seront des gages de succès.

A nouveau je salue l’engagement de l’Etat à nos côtés, le soutien constant au forum du 1er emploi par le Président de la République, le gouvernement du Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE et singulièrement les départements ministériels de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre ; ainsi que de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Le MEDS quant à lui demeure inextricable à ses responsabilités patronales mais reste plus que jamais enchevêtré dans une dynamique sociale et sacerdotale pour la promotion humaine, particulièrement, celle de la jeunesse du Sénégal.

Je vais terminer par ces trois mots : Tous vers l’emploi !

Merci de votre aimable attention !

09h 36mn Arrivee des officiels. Le ministre Abdoulaye Diop arrive en compagnie de Mbagnick Diop, President du MEDS, de Malick Sow represantant du ministre Mary Teuw Niane Secretaire general du ministere et de Boubacar…. directeur du Cesag

08h 55mn L’auditorium affiche le plein, les officiels sont attendus d’ un moment à l’autre

08h 05mn. L’auditorium du Cesag est pris d’assaut par les forumistes 2018.