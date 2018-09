Révocation de Khalifa Sall: Madior et Me Bamba Cissé ne parlent pas le même langage

Le débat sur la révocation de Khalifa Ababacar Sall est loin de connaître son épilogue. Si le ministre de la justice, Garde des sceaux, estime que la révocation du maire est valable en droit, Me Bamba Cissé lui pense qu’il y a de la précipitation dans cette affaire.

La révocation par le Chef de l’Etat de Khalifa Sall à la tête de la ville de Dakar au lendemain de sa condamnation par la Cour d’appel fait toujours polémique. Dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien le Soleil, le ministre de la justice, Garde des sceaux, a donné sa position par rapport à la décision du Président Sall. Selon lui, la question de droit qui se pose est la suivante : « le Président de la République peut-il révoquer un maire à qui il est reproché ce qui est reproché au maire de la Ville de Dakar avant l’intervention d’une condamnation pénale définitive ? ».

Pour répondre à cette interrogation, il a déclaré : « j’ai entendu beaucoup de commentateurs- des avocats, enseignants en Droit et militants des droits humains- se prononcer sur la question, en indexant le caractère illégal de la décision. Ils se sont trompés parce qu’ils sont allés chercher la réponse là où il ne faut pas, à savoir dans la procédure pénale, avec l’éventualité d’un pourvoi en cassation. La réponse n’a rien à voir avec ceci. Aussi, la citation de la disposition de la loi organique sur la Cour suprême relative au caractère suspensif du pourvoi est hors sujet ».

A en croire le ministre de la justice, la réponse est simplement et exclusivement dans le Code général des collectivités territoriales (Cgct) en ses articles 135 et 140 qui prévoient les fautes pour lesquelles le maire peut être révoqué. « En dehors du cas de condamnation pour crime, où la révocation est de droit, le texte ne parle plus de la nécessité d’une condamnation pour qu’il y ait révocation. A cet égard, il leur faut bien relire ces textes », a-t-il dit.

Contrairement au Garde des Sceaux, ministre de la justice, Ismaila Madior Fall, Maître Bamba Cissé considère qu’il y’a de la « précipitation » dans cette décision du Chef de l’Etat. L’avocat de Mbaye Touré, co-accusé de Khalifa Sall dans l’affaire dite la gestion de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar estime que le président Macky Sall a été induit en erreur.

« Les dispositions qui empêchent Khalifa Sall de bénéficier d’une grâce présidentielle sont les mêmes qui rendent illégale cette décision du président Macky Sall. Il ne peut y avoir de condamnation définitive, tant que les voies de recours ne sont pas épuisées », a dit la robe noire. Avant de poursuivre sur les ondes de la Rfm : « le président de la République devait attendre l’expiration du délai de recours de 6 jours qui est suspensif pour prendre cette décision. (…) ». En tout état de cause, le débat sur la révocation de Khalifa Ababacar Sall à la tête de la Mairie de Dakar est loin de connaître son épilogue.

Cheikh Moussa SARR