Revue de presse du 06 juin

’’Guéguerre de stratégies entre la défense et l’Etat’’, pointe Walfquotidien. ’’La défense veut encore entraîner le pouvoir dans une guerre d’usure. En demandant le renvoi du procès, les avocats du maire de Dakar veulent faire en sorte que l’affaire ne puisse pas être vidée en appel et en cassation avant le dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2019’’, croit savoir le journal.

Les avocats de Khalifa Sall, de même que ses partisans de manière générale, ont toujours fait valoir que le procès de l’édile relève d’une cabale politique visant à l’empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle.

Le débat politicien ne m’engage pas », affirme le juge Demba Kandji, premier président près la Cour d’Appel de Dakar, faisant dire à L’As que « Demba Kandji se fait menaçant ».

Selon M. Kandji, « qu’on ne prenne pas la Cour pour un punchingball ou un espace pour guignols ». Quoi qu’il en soit, L’Observateur renseigne que « le juge Demba Kandji renvoie Khalifa Sall au 09 juillet ».

’’L’alliance stratégique entre Idrissa Seck, Malick Gackou et Khalifa Sall, qui avait été scellée autour de la coalition +Manko Taxawu Senegaal+, n’a pu resister au choc des ambitions entre les trois leaders précités, constate le journal.

Tribune également revient sur la présidentielle 2019 et ’’la jurisprudence Wade’’ à laquelle ferait face le président Macky Sall, en allusion au fait que l’actuel locataire du palais a fait mordre la poussière à son prédécesseur en dépit des nombreux soutiens dont Abdoulaye Wade se prévalait.

’’En ralliant chaque jour à sa cause des responsables de l’opposition disparate et du cercle des dignitaires, qui lui promettent leur soutien à la présidentielle de février 2019, le président Sall oublie ou fait semblant d’oublier que son prédécesseur au palais avait regroupé en 2012, dans sa coalition, plusieurs dirigeants de partis, des marabouts, des chefs coutumiers et des soi-disant faiseurs de miracles, qui lui assureraient la victoire’’, rappelle ce journal.