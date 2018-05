Revue de presse du 23 Mai

Idrissa Seck rebaptise Bamba et Sidy: « Mousaylimatoul Kazab Ndiaye et Mousaylimatoul Kazab Niass», titre à sa Une le journal Rewmi Quotidien. Le même journal de préciser que Serigne Modou Kara défend Idy suite à ses propos sur La Mecque et le pèlerinage musulman.

Walfadjri revient sur la réplique aux attaques de Sidy Lamine Niass, titrant : «Idrissa Seck s’excuse, mais…le Pdg de Walf maintient ses propos ».Dans ce journal, les imams et prédicateurs du Sénégal parlent d’ « atteinte à la foi musulmane » par la sortie d’Idrissa Seck.

« Le président de Rewmi reprécise sa pensée : Idy Lamine Niasse », titre Le Quotidien.

Pour EnQuête, « Idy (est pris) entre mille feux » car, en plus des attaques de la majorité, le patron de Rewmi va devoir faire face au front religieux. « Idrissa Seck a dit un tissu d’erreurs très graves », estime imam Kanté.

Nos confrères ajoutent que Idy présente ses excuses mais traite Sidy Lamine Niasse et Bamba Ndiaye de menteurs.

Dans une interview exclusive avec Le Témoin, le général Victor Tine, « patron des pompiers parle ».

« Tous les citoyens s’accordent à reconnaître que l’Etat a fait de gros efforts pour les sapeurs-pompiers. La construction des casernes procède de la volonté de l’Etat de rapprocher davantage les secours des populations. Aujourd’hui, les femmes pompiers représentent environ 1,3% de nos effectifs ».

« Meurtre de Fallou Sène : Les étudiants de l’Ugb reçus par Macky Sall », titre L’As, précisant que les ministres ont été zappés de l’audience, mais que le président a promis monts et merveilles à ses hôtes et se montre ferme sur le limogeage de Mary Teuw Niane et de Amadou Bâ.

« Le président recevant hier les étudiants de l’Ugb : Les regrets de Macky », rapporte L’Observateur.

Dans ce journal, le chef de l’Etat affirme que « ce qui s’est passé ne doit plus se reproduire. Pour une affaire de ticket de restaurant, il ne doit pas y avoir de manifestation à fortiori mort d’homme ».

Au même moment, Sud Quotidien note que « les étudiants pressent Macky » et que la crise se généralise dans les universités sénégalaises avec une grève illimitée.

Selon nos confrères, les étudiants exigent un face-à-face avec le chef de l’Etat, le limogeage du ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, la prise en charge de tous les blessés et le règlement définitif de la question des bourses.