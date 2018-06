Revue de presse du Samedi 23 juin

La presse sénégalaise parue samedi anticipe le match Sénégal-Japon de ce dimanche dans le cadre de la Coupe du Monde Russie 2018.

« 90 minutes pour une place en 8èmes » met à sa Une Sud Quotidien qui qualifie la rencontre Japon-Sénégal de ce dimanche à 15h à Arena Ekateringbourg de « 1ère finale du groupe H » en Russie 2018.



La livraison laisse lire que « battre le Japon et composter son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football Russie 2018. C’est le nouveau défi des Lions du Sénégal qui affrontent demain, dimanche 24 juin, les Samouraïs Bleus ».



« Les 8èmes en jeu » s’exclame Le Soleil en manchette, convaincu que « vainqueur de la Pologne mardi au stade du Spartak Moscou, le Sénégal peut se qualifier en 8e de finale dès ce dimanche à l’issue de sa confrontation contre le Japon, à Ekateringbourg ». Toutefois, estime le journal de Hann, « pour ce faire, les hommes de Aliou Cissé devront impérativement prendre le dessus sur les Samouraïs bleus. Pari difficile, certes, mais à portée de leurs…godasses ».

La Cloche est dans cette même logique combattante, en accrochant à sa Une : « Bouffez ces Samouraïs ». La parution rapporte les conseils de sagesse de l’ancien international sénégalais Kalilou Fadiga qui dit : « On doit continuer à se dire qu’on part outsider ».

« Après une entame réussie, le Sénégal joue son deuxième match ce dimanche à 15h. Les Lions peuvent valider leur qualification en huitièmes de finale en cas de victoire sur le Japon » analyse le journal.

« Esprit Samouraï à Ekateringbourg » titre Le Quotidien qui écrit en page intérieure qu’ »une +finale+, ça ne se joue pas, ça se gagne » en référence au duel du groupe H, Japon-Sénégal du dimanche à 15h.

« Japon-Sénégal, c’est le choc de la 2e journée du groupe H prévue ce dimanche à Ekateringbourg à 15h Gmt. Un duel avec comme enjeu la première place » rappelle le journal.

Pour sa part L’Observateur fait de la rencontre entre les Lions et les Samouraïs de ce dimanche à Ekateringbourg, « Une cérémonie du 8ème jour pour le Japon ». Le quotidien du groupe futurs médias (GFM) renseigne que « le coach du Mali vend les plans japonais à Aliou Cissé » ; « Mame Biram vers le banc pour plus de densité au milieu ».

« Le Sénégal sait déjà à quoi s’attendre face au Japon. Pour ce match, il ne serait pas étonnant que les Lions cherchent, d’entrée, à imposer leur impact physique dans les zones stratégiques et leur explosivité devant, en exploitant la lourdeur de la défense nippone, matérialisée notamment, par le trentenaire arrière gauche, Yuto Nagatomo (31 ans), qui aura bien du souci à se faire face à l’explosivité des jeunes Ismaïla Sarr (20 ans) et Moussa Wagué (19 ans) » croit savoir le journaliste de l’Observateur.

Ce match Oh ! combien important pour l’équipe et tout le Sénégal en entier occupe également les Unes de Source A qui appelle à « Gagner pour être à l’abri de lendemains cauchemardesques », de Libération qui écrit « Si près de la parade » et de l’As qui conseille de « Gagner et éviter le +piège+ colombien ! ».

« Les Lions aux portes des 8èmes » laisse lire le quotidien sportif Stades qui rappelle qu’avec « 2 défaites et 1 nul, le Japon n’a jamais gagné le Sénégal ».