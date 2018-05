Revue de presse du Samedi 26 Mai

Le Bilan de Macky Sall fait essentiellement la Une des journaux parus ce samedi 26 mai 2018.

« En présidant, vendredi, le symposium sur le lancement du tome 1 de la publication intitulée +Conviction républicaine+, avec un accent sur le développement, le président de la République Macky Sall a déclaré que l’économie sénégalaise est devenue l’une des plus fortes et dynamiques en Afrique’’, écrit Le Soleil reprend à sa Une le chef de l’Etat qui affirme : ‘’Notre économie est l’une des plus fortes d’Afrique’’.

Pour le journal Enquête, ‘’le lancement du Tome 1 du livre +Conviction républicaine+ a été hier une occasion pour le président de la République de revenir sur certaines sur certains aspects de son bilan’’.

La publication note qu’à ‘’neuf mois de la présidentielle de 2019, Macky Sall bombe le torse’’ en déclarant, entre autres, ‘’Nous avons réalisé ce que personne n’a encore fait ; je n’ai pas peur de mes adversaires’’.

L’Observateur reprend également à sa Une le chef de l’Etat qui affirme : ‘’+Je n’ai pas peur…+’’ tandis que pour Vox Populi, Macky Sall ‘’répond à ses détracteurs’’ en déclarant : ‘’+Je n’ai pas peur d’être jugé+’’

‘’Le chef de l’Etat (….) a porté la réplique à ses détracteurs qui l’accusent de vouloir imposer une dictature au Sénégal. Le président Sall a assené que le +Sénégal n’est pas une dictature+ et qu’il n’a pas peur de ses adversaires’’, écrit Vox Populi.

‘’Le président vante ses réalisations’’, selon Le Quotidien qui titre : ‘’Macky lève sa coupe’’. A la tribune du sysmposium consacré au lancement de son ouvrage ‘’Conviction républicaine’’, le journal souligne ‘’Macky Sall fait un bilan élogieux de ses réalisations’’.

Le journal ajoute : ‘’Appelant ses partisans à défendre ce bilan, Macky Sall a ouvert des perspectives sur son prochain mandat s’il est réélu’’.

’’Macky Sall sort du bois !’’, s’exclame Sud Quotidien qui écrit : ‘’Les sorties de l’opposition sénégalaise faisant étant d’une +dictature+ dans le pays, d’une stratégie d’élimination d’adversaires politiques par peur de les affronter en 2019 ou encore d’absence d’efforts dans l’enseignement, ne seraient que la poudre aux yeux des citoyens’’.

’’C’est du moins, explique Sud, la conviction du chef de l’Etat, Macky Sall qui estime que toute cette agitation de ses adversaires politiques viserait à étouffer tout débat sur son bilan (….)’’.

Pour L’As, ’’Macky Sall vide son sac’’. Le président de la République ‘’est sûr de son bilan dont il a assuré lui-même la vulgarisation (…)’’, note le journal.