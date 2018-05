Revue de presse du vendredi 25 mai 2018

La marche des étudiants et les Lions dominent la Une des journaux parus ce vendredi 25 mai 2018

« Marche du 24 Mai : Démonstration de Force des étudiants ». C’est le titre qui barre la Une du journal Rewmi Quotidien dans sa parution du jour.

« Marche contre la mort de Fallou Sène. Les étudiants prennent le pouvoir » titre Walf Quotidien, soulignant qu’« une grève illimitée dans toutes les universités publiques (a été décrété) jusqu’à nouvel ordre. »

Pour sa part, Vox Populi parle de « déferlante estudiantine dans les rues du pays », informant dans la foulée que « de Dakar à Saint-Louis, en passant par Diourbel, Thiès et Rufisque, des milliers d’étudiants ont manifesté » pour dire « plus jamais ça ».

En plus, souligne le journal, les étudiants exigent toujours « le départ de Mary Teuw Niane (ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) » et réclament aussi « la baisse du prix des tickets de restaurant et la hausse des bourses. »

Toutes choses qui font dire à L’AS que « les étudiants intensifient la pression sur l’Etat. » L’Observateur s’est rendu « à Saint-Louis » pour faire « l’état des lieux » et aboutir à cette conclusion : « l’UGB (Université Gaston Berger) est « dans le silence de la mort ».

D’où les « questions » du journal Le Quotidien concernant « la reprise » des enseignements dans cette université. Le Syndicat autonome des enseignants du Supérieur (SAES) analyse que « les conditions ne sont pas réunies » du fait de « l’arrêt des services administratifs et sociaux ».

De son côté, Le Témoin informe que « la Gendarmerie panse ses blessés (après) les évènements du 15 mai à l’UGB ». Lequel journal mentionne que « le Général Meïssa Niang (est allé) au chevet des 37 gendarmes blessés ». Tout en déplorant la mort de l’étudiant Fallou Sène, il a « remonté le moral (de ses troupes) et promis d’apporter une assistance psychologique et juridique » à ces dernières.

Concernant la remise hier jeudi du drapeau national aux Lions, « Macky (Sall) engage la bataille de Russie » selon L’Observateur qui fait noter que le « nom de code » de cette opération est « Dem ba jeex ! » Le Quotidien utilise aussi le jargon militaire en affirmant que « Macky (Sall) arme les Lions ». Pour Vox Populi, le président de la République a livré un « discours guerrier aux Lions pour les haranguer ».

S’adressant aux Lions, le Chef de l’Etat leur a dit : « On nous tue mais on ne déshonore pas », renseigne Rewmi Quotidien.

«Je ne vous fixe aucune limite », annonce Sud Quotidien. Enfin, Le Soleil ajoute que Macky Sall « séjournera 12 jours en Russie pour supporter l’équipe nationale. »

Rewmi Quotidien traite par ailleurs d’un « scandale de 150 milliards à Air Sénégal ».